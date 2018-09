SINA MI MOG, PUNA MI JE GLAVA TOG ČOVEKA: Dina OSULA paljbu po OVOM takmičaru! Pukla kao tempirana BOMBA! (VIDEO)

U "Parovima" se situacija ne stišava. Pitanje "Žašto po ceo dan psuje i vređa Ivana Marinkovića, takmičarku Dinu isprovociralo je do te mere da nije mogla da se smiri.

Ona je dobila opasne prozivke na kontu njenog ponašanja koje se za 5 dana drastično promenilo, od mirne i fine osobe do nekoga ko non stop pljuje i vređa.

Ipak, najviše je pogodilo pominjanje oca bebe Miljane Kulić, Ivana: "Što se tog Marinkovića tiče imam samo da kažem da je za mene jako loša osoba. Kada nema o čemu da priča on spominje decu i nešto što mene jako boli, ali indirektno da ne bi mogla produkcija da ga kazni. Taj čovek mene uhodi, zato što je ljubomoran na Božu".

Dok Ivan negira sve optužbe bes kod takmičarke raste, pa je čak navela d aje imala i gušenje zbog dotičnog.

Dina je u jednom trenutku pobesnela i počela da histeriše i baca stvari sa stola:"Konstantno to radiš! Nosi se! Oslobodi se mene! On meni non stop diže pritisak! Šta hoćeš od mene debilčino jedna?! Mrtve mi mame, sina mi mog, više mi je puna glava tog čoveka!"

Pogledajte u video snimku koje su sve teške reči pale.

