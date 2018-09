NAJTEŽE SU MUŠKE SUZE: Muž joj ne dozvoljava da vidi dete! Dini se srušili svi snovi posle OVOG saznanja! (VIDEO)

Priča o majčinstvu Dine Galorini ne prestaje da bude goruća tema u rijalitiju "Parovi". Dete, bivši suprug, Boža, Ivan.. svakodnevno se smenjuju teme, a učesnica je u sve težem psihičkom stanju.

Ona je htela samo da prokomentariše raskid sa Božom, a potom je usledila informacija zbog koje su joj se srušli snovi.

Dina Galorini uključila se u "Jutarnju kaficu" želeći da prokomentariše dešavanja sa Božidarom i Ivanom.

Na pitanje komšinice Zage kako se oseća povodom toga, Dina je odgovorila:

- On meni odgovara kao osoba, nisam sad ja zaljubljena u njega - međutim, kako je to izjavila, vratila se na priču sa Marinkovićem, te je objasnila da je on kriv za njihov raskid - Što se tiče Ivana Marinkovića, on je stvarno preterao, udario je na moju porodicu, zbog njega sam doživela nervni slom, nisam mogla da se iskontrolišem - zatim dodaje - Boža je super dečko ,ali je impulsivan, a Ivan zna kako čoveka da istera iz takta -

Međutim, nakon toga, ćerka heroine susrela se sa teškim problemom.

Komšinica Zaga dala je informaciju Dini Galorini, da je Produkcija pozvala njenog bivšeg supruga, s obzirom da ima pravo da vidi dete, ali da muž nije želeo to da dozvoli, pa je oštro odbio zahtev Produkcijskog tima:

- Produkcija mu je saopštila da on to mora da uradi, jer ti imaš pravo na to - rekla je Miomira, te je upitala Dinu da prokomentariše nezahvalni postupak bivšeg supruga:

- Meni je Produkcija obećala da ću imati pravo na to da vidim dete. Za njega je velika tragedija to što sam iznela sve u javnost, on se sada meni sveti -

Iznerviran time, Božidar Nikolić je imao samo jedan komentar na čin Dininog supruga - Jadno, samo ću to reći, da ne dozvoliš majci da vidi dete, jadno je to – rekao je Boža.

Da li će teška muka koja ju je zadesile, opet spojiti Dinu I Božu, videćemo.

