ZORICA NEKOLIKO SATI PRED ULAZAK U ZADRUGU BEZ DLAKE NA JEZIKU: Progovorila o aferi Slobe i Mirka Gavrića, a onda spomenula i Lunu Đogani!

Učesnica Zadruge 2 Zorica Marković otkrila je detalje učešća u novoj sezoni rijalitija u kome će se naći oči u oči sa starim, ali i novim rijaliti igračima.

Zorica je pričala o konfliktima između učesnika i pre zvaničnog početka rijalitija, ali je iznela i detalje afere Slobodana Radanovića.

Šta publika može da očekuje od vas u Zadruzi 2?

- Ne mogu ništa da obećam zato što sam i masna i razna, u svim igrama, na žalost mnogih koji ne mogu da me vide tamo, to su neki navijači levi, desni. Ne zavisi nikada od mene, nego od njih. Bolest je sujeta tog društva, pa i zajednice zvane Zadruga. Takvi meni ne mogu ništa zato što sam realna i nikad prva ne počinjem. Na Farmi sam bila najgora zato što su me izazvali, jer sam srčana i ispravljam krive Drine. Što su oni gori, meni je sve bolje. Neki klanovi se već stvaraju.

Ko su ljudi koji su već u tim klanovima?

- Slušam razne priče, odlaze jedni kod drugih, lažu za honorare. Ja nisam žena koja zna da mrzi, mogu da prezrem u momentu kada neko pokušava da me popiša. Misli da je ovoliki, a u stvari su jako mali! Ako mi neko kaže "Puši", ja ću mu reći tri puta na kvadrat "Puši", jer nisam ja prva rekla. Ne znam, sahraniše me pre Zadruge, infrakt, pa umirem, plaču sinovi... Sramota! Nivo svesti ovih judi je jadan .

Kako komentarišete Lunin ulazak u Zadrugu 2 i da li mislite da će se ovog puta predstaviti u drugačijem svetlu, što je rekla da joj je cilj?

- Ja imam dva sina, živela sam njihove živote i oni su odrasli i postali, ne ljudine, nego i akademski građani! Ja sam se bavila mojom decom, ja njih nikada ne bih poslala u rijaliti. Neka se njihovi bave njima, ja ne razmišjam o Luni. Ne znam kako će i šta će i šta joj je namera, "Zadruga 1" je završena, gde je ta trojka napravila šta je napravila. Ja sam imala svoje mišljenje, ja sam protiv svake vrste prevare u životu. Dobila sam neprijateje, ali to je njihova stvar. Javna sam ličnost, ne možes svima da valjaš.

Da li jedan od klanova čine Luna, Mirko i Adam?

- Ja ne znam šta je tom čoveku, ne shvataju da kada se zlo usadi u ljude da je to bolest koja je neizlečiva i samo sebi čine loše. Prvi se zkačio da bude veliki, za mene nije i nikad neće, jer je spreman kao one noći u "Narod pita" a vidim da i dalje iznosi laži. Moj život je pročitana knjiga, nakon Farme ne postoji nešto lepo da je napisano o meni, uglavnom su to bile izmišljotine. Morbidno je i jadno spominjati pokojnog oca u kontekstu igre, pritom lagati. Kaže Mići: "Gledaću Vas kao oca zato što sam imao 5 godina kad sam ostao bez oca", a meni se navodno obraća sa namerom: "Kad sam imao 8 godina, moj otac je je*ao Zoricu Marković dok sam ja jeo kolače". Kako je to moguće, je l' tata oživeo?! To je strašno, pritom mu sluša majka. Nemaš obraza, đon, mene to ne može da dotakne jer je laž. Oni ako stvaraju klanove neka ih, ja sam solo igrač!

Reklli ste da je Mirko Gavrić napastvovao jednu Pinkovu zvezdu?

- Po gradu se svašta priča godinama u nazad o svima nama, pa i o njemu jer on je to što jeste. Ja sam sa Nadeždom u Zadruzi pričala o čemu se priča, ona je njegova drugarica, pričali smo da je od svadbe sve poteklo, ona je potvrđivala jer se ona družila sa njim. Ona se i pre mog ulaska oglasila po tom pitanju i tamo se pričalo, da bi na kraju ispalo da sam ja sve prva rekla. Cilj je bo zakačiti se za mene jer ja nisam podržavala njegovu dvadesetodišnju prijateljicu i tu bolesnu priču. Anabela, Baki b3, Mirko i Gagi... Ja sam videla sve lepo. Ja sam sve to predala kod advokata i uzeću mnogo para zbog toga. Zakon postoji, mogu da pričaju šta hoće.

Kako komentarišete glasine o Slobi i Mirku, kao i to da Kija zna detalje tog odnosa?

- Devojka se izjasnila nakon rijalitija po tom pitanju, negde sam to pročitala. Anabela kad je ušla sedmi dan, kad je počela frka, sad jasno vidim sliku - ona, Kija, Sloba, kad ona njega pita: "Jesi ti peder?". O čemu se radi? Neko ovde ima amneziju, a ja sve pamtim. Prosto ću morati da dokazujem neke stvari, suprotno za ono što oni mene hoće da napadnu i okrive. Ja ništa ne zaboravljam. I ta ista Luna je rekla, svi su rekli, i ne kraju Zorica nešto!

