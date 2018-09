ZA NJIM DEVOJKE VEĆ LUDE ZGODAN I SLOBODAN JOVICA PUTNIKOVIĆ PROGOVORIO O KUĆNOM VASPITANJU: Zbog oca i majke neće biti seksa pred kamerama!

Fitnes trener i model Jovica Putniković večeras se useljava u "Zadrugu 2", a iako će mu cimerke biti mnoge zgodne devojke on tvrdi da nije pristalica seksa pred kamerama.

Jovica Putniković otkrio nam je da je spreman da apstinira svih deset meseci, ukoliko u rijalitiju ostane do samog kraja, zbog čega ne želi seks pred kamerama, kao i šta će mu najteže pasti tokom boravka u "Zadruzi 2".

"Slobodan sam. Što se tiče ljubavnih relacija više sam za ne, nego za da, ali nikada se ne zna šta može da se desi", izjavio je atraktivni trener.

A šta misli o seksu pred kamerama, otkrio je da nije spreman na to: "Nisam za to da to svi ljudi vide, i da neki određeni ljudi iz mog života otac, majka i rodbina to gledaju".

Kako kaže najviše će mu nedostajati prijatelji, trening i ishrana.

Jovica deluje kao fin i vaspitan mladić, a da li će ga emocije i dešavanja u rijalitiju poneti i koliko će ostati veran sebi, ostaje da vidimo.

