MILJANA I MARIJA KULIĆ OTVORILE DUŠU PRED ULAZAK U ZADRUGU: Patićemo, ali ćemo dobro zaraditi! (FOTO)

Miljana i Marija Kulić danima su se pripremale za ulazak u drugu sezonu "Zadruge" kako psihički, tako i taktički. Majka i ćerka u šou su ušle spremne na svađe i skandale i prozivke sa ostalim učesnicima, s tim što će svaka od njih na svoj način reagovati na prozivke ako ih bude bilo.



Miljana tvrdi da će uspeti da se uzdigne iznad situacije i da nikom neće uzvratiti istom merom, dok Marija hoće - i to duplo!

Je li vas strah što ulazite s bebom u rijaliti, bilo je raznih komentara zbog toga?

Miljana: Nije me uopšte strah, navikla sam na rijaliti, to je moja druga kuća. Kako sam se ponašala kod kuće sa bebom, tako ću i u "Zadruzi", samo što ću imati olakšanje jer će sa mnom biti mama i tetka Klara, koja će čuvati Željka kad ja budem u programu. Nikada ga ne bih zapostavila, da uđem u rijaliti, a da on bude napolju, ni zbog kakvog novca. Da sam ovde došla sama, bila bih emotivno slomljena i skrhana.



Marija: Ljudi osuđuju sve i svašta, pred sobom ne vide gredu, a pred drugima vide slamku. Ti komentari me ne zanimaju, ko su ti ljudi, koji fanovi? Beba će zaraditi novac, ima svoj honorar, dete ima svoj žiro račun na koji se uplaćuje novac. To nema nijedna beba u Srbiji.

U prvoj "Zadruzi" bilo je raznih uvreda na račun Miljaninog deteta. Plašite li se toga i u ovoj sezoni?

Miljana: Moja najveća greška je to što sam se spuštala na nivo sagovornika. Kada mi neko uvredi porodicu, ja uzvratim istom merom. Shvatila sam da je ovo psihološka igra, da bi pobedio rijaliti kolegu, treba da se uzdigneš iz situacije i da odgovoriš na adekvatan način. Apsolutno ništa ne može da me povredi.



Marija: Zavisi, kako kad. Ništa ne planiram, ako me neko bude iznervirao ili isprovocirao, onda ću znati da odreagujem kako treba, možda još i burnije nego što se očekuje. Ne u fizičkom smislu, nekad reči zabole više od batine. Nemam nameru da se svađam, ali to ne zavisi od mene.

Miljana, ko ti se dopada od učesnika.

- Uopšte ne razmišljam o njima. Nisam nikoga videla od njih, čak nisam ni pratila kako izgleda nova "Zadruga". Nije me to zanimalo, htela sam da budem iznenađena kada uđem tamo.



Postoji li neko koga ne bi volela da vidiš u "Zadruzi"?

- Ne. Pa nije to moj rijaliti, ne dolaze oni kod mene kući, nego na poziv produkcije. Svejedno mi je da li će ući moj najveći prijatelj ili neprijatelj.



A ako uđe Ivan Marinković, kako bi reagovala?

- Nemam problem s tim. Posle svega s njim ne bih pričala ili bih se prema njemu postavila isto kao što i on prema meni. Dovoljno sam mu dala na značaju, ne želim više da on preko mojih leđa profitira finansijski i da to troši na nedozvoljene supstance i alkohol.

U "Zadrugu" si ušla emotivno čista. Postoji li mogućnost da se zaljubiš u rijalitiju?

- Ne, ja sam se već jednom zaljubila u rijalitiju, neću da ponovim istu grešku. Koga ujede zmija, i guštera se plaši.



Luna je rekla da u rijalitiju više neće biti ni sa jednim muškarcem, ali možda se zaljubi u ženu. Možda se i tebi isto desi.

- Ona je to izjavila da bi bila zanimljiva, sigurno je da to nema veze s vezom. Sad nema Kije i Slobe, pa mora da smisli način kako da bude u centru pažnje.

Imate li osećaj da ćete pobediti?

Miljana: Da. Do sada nisam imala takvu intuiciju, ali sada je imam. Ovo je moj rijaliti, ljudi koji me podržavaju dovešće me do pobede, u to sam sigurna.



Marija: Trebalo bi. Ja sam se nadala i u prvoj sezoni da će Miljana pobediti, ali uvek se pojavi neka druga priča. Ona je zanimljiva ljudima, svi je vole, ali nikako da pobedi.



Hoćete li davati jedna drugoj savete u rijalitiju?

Miljana: Ja uvek poslušam savet, ali odluke donosim sama. Nisam ja debil da slušam majku u rijalitiju, biću ista kao i do sada.



Marija: Ne, ne može mene Miljana da savetuje, ja sam njoj majka, a ne ona meni. Ona ima iskustvo, ali je ona mlada devojka, ono što njoj priliči, meni ne.

Marija, kako ste i zašto prihvatili ponudu?

- Retko ko bi odbio ovakvu ponudu u finansijskom smislu. Malo ćemo propatiti, ali ćemo na kraju profitirati.



Ko ima najveći honorar, beba, Miljana ili vi?

- Ipak Miljana, ona je neprevaziđena. Ja mislim da šou ne bi mogao da počne bez nje.



Miljana uverena

Kija džabe snima pesme!

Miljana smatra da rijaliti učesnici nikada neće moći da postanu pevači i da dosta njih uzalud ulaže novac u to, uključujući i Kiju Kockar, koja je predstavila novu pesmu "Potpis" i već ima ogroman broj pregleda na Jutjubu. Na pitanje da li će se i ona oprobati u muzici i poput pobednice prve "Zadruge" snimiti pesmu, Kulićeva je rekla:

- Naravno da ne, to je van svaki pameti. Meni su ti ljudi smešni koji ulažu novac u pogrešne investicije, a ne znaju da pevaju. Ali neka svako radi šta hoće, ne zanimaju me.

