LUNA I LAZAR SE ODVOJILI OD DRUGIH PA PRIČALI O LJUBAVI U RIJALITIJU: Samo traže način da budu zajedno, osmesi ih odaju! (VIDEO)

Fudbaler Lazar Jeremić, poznatiji kao Jera, i modna blogerka Luna Đogani koja je vezom sa oženjenim pevačem Slobodanom Radanovićem prodrmala Srbiju izazivajući razne stavove već su počeli da se zbližavaju u "Zadruzi 2".

Oni su se tako osamili u restoranu brze hrane, gde su, ne obraćajući pažnju na druge, pričali o svemu i svačemu, ne mogavši da sakriju osmehe kakve zaljubljeni imaju.

Ti si dozvolila da vidiš koliko možeš da pružiš, koliko celu sebe možeš da daš, ti si celu sebe dala. To je, sa jedne strane, najgore i takav sam ja bio sto puta, ali kad naiđeš na istu osobu sebi to će uspeti i to će biti sjajno - rekao je Jera, na šta se blogerka nadovezala:

"Problem je što to ne možeš da planiraš, ja sam ovde ušla sa planom da se zezam i sprdam i da se družiim. To u onoj sezoni me samo preseklo, ja sam bila zaštićena, on me branio i osećala sam se sigurno", rekla je Luna prisećajući se svog prošlog boravka na istom imanju.

Podsećanja radi, dvoje cimera se i sinoć osamilo, prilikom čega su ustanovili da su veoma slični, a varnice između njih nastavile su da sevaju i danas.

