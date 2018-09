NIKO NE MOŽE DA ME IZNERVIRA OSIM DUPLJAKA: Miljani Kulić ONA baš ide na živce, a evo šta je rekla o učešću svoje mame u rijalitiju! (VIDEO)

Miljana Kulić se i ove sezone rijalitija našla u Rajskom vrtu i sa "Drvetom mudrosti" podelila impresije kako se oseća u Beloj kući i da li već postoji negativna tenzija.

"Drvence, osećam se fantastično. Taj osećaj se ne može opisati rečima. Ne postoji reč kojom bih to opisala. To se doživljava. Drago mi je što sam opet u "Zadruzi", bez njega ne bih mogla da dođem ovde, mnogo sam vezana za njega. Ne bih mogla da ga ostavim kući, emotivno bih potonula da nije njega ovde", rekla je Miljana, a onda otkrila da je najviše nervira Darija Stević:

"Ja sam ih delimično upoznala, neke nisam nikako, jer nisam stupila ni u kakav vid komunikacije... Niko ovde ne može da me izludi, posle pet rijalitija. Ali me strašno nervira nedoslednost, kontradiktornost. Mnogo me nervira ova devojka koja je pričala o Tomi i Bokiju, prstenu. Izluđuje me kada neko sat vremena priča nešto na nacionalnoj televiziji, a ništa ne kaže. Niko ne može da me iznervira, osim oni koji su dupljaci, dvolični. Svi smo ovde osuđeni jedni na druge. Toliko me fascinirala da joj ni ime nisam zapamtila."

Drvo mudrosti je potom uputilo Kulićevoj pitanje kako se slaže sa svojom majkom koja joj je sada najveća podrška u brizi oko sina, ali i otkrila da li joj nešto zamera.

"Mama je ovde sa mnom. Nas dve se super slažemo. Ona mi kao i ovde da savet, samo joj na neki način zameram. Rekla sam joj da se ne meša u moje konflikte sa drugim učesnicima, jer sam sposobna da se sama izborim. Kada je malopre ova devojka Darija rekla da sam se ja lečila u topaonici, moja mama sada njoj objašnjava da to nije tako i pita je da li ima nešto loše u tome. Ovo je rijaliti, ovde može da priča ko šta hoće. Inače, drago mi je što je ovde i što mi najlepše trenutke proživljavam sa njom. Eto, samo mi smeta mi kada mi daje savete kada su učesnici rijalitija u pitanju", rekla je Miljana Kulić.

