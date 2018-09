VLADIMIR TOMOVIĆ U RAZGOVORU SA DRVETOM: Pokazao sam zadrugarima ko kosi, a ko vodu nosi! LUNA, STANIJA I MINA su po mojoj meri (VIDEO)

Foto: Printscreen You Tube

Drvo mudrosti je pozvalo nekolicinu zadrugara u Rajski vrt kako bi ih bolje upoznao i otkrio kako su oni zadovoljni boravkom u ovom velepnom zdanju, ali i kako im se čine novi cimeri.

Vladimir Tomović je poslednji u nizu imao razgovor sa Drvetom, a na putu ka Rajskom vrtu mu se dogodio jedan peh. Naime, on se uneredio i tako mokar seo u fotelju i bez ikakve sramote podelio sa Drvetom svoje mišljenje o ostalim zadrugarima.

"95% njih su prva liga, sfere interesovanja nam nisu iste, ali sa njima se nikako ne bih svađao, ovih 5% ne treba ni komentarisati. Oduševljen sam koliko je sve ovo nestvarno, jedan projekat koji ne može da se nadmaši. Ostaću dosledan po pitanju rijalitija. Ono što mislim loše o ljudima, reći ću njima u oči. Mogu da hvalim ljude ovde, ali loše ću samo reći njima u oči. Ne libim se da kažem. Dvoje, troje se zna sa kojima nisam u dobrim odnosima. Čim mi ovi stanu na žulj i njih ću propisno da potkačim", rekao je Vladimir kroz smeh.

Kako bi Drvo saznalo da li je fitnes instruktor bacio oko na neku od zadrugarki upitalo ga je kako mu se dopada lepša polovina učesnika rijalitija "Zadruge 2".

"U globalu divne devojke, a neke se nisu snašle. Njih tri, četiri, za koje sam imao predrasude i mislio da nećemo komunicirati, bile su mi antipatične. Da počnemo, Luna, Stanija, Mina, od ovih koje sam znao iz rijalitija, gde sam imao predrasude, skroz prizemne devojke. Šta su one radile u životu, mene to ne zanima. Ostale se nisu snašle, ali generalno odličan izbor", zavrišio je on.

