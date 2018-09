SMUVAO JE PREKO INSTAGRAMA: Nataša Moskva je pre rijalitija imala SEKS sa ovim zadrugarom! (FOTO)

Model i spasilac sa bazena Bojan Gaćeša i hrvatska pevačica Nataša Ivkosić, poznatija kao Tuđmanova bivša snaja, bacili su oko jedno na drugo, ali toga je bilo i pre početka rijalitija.

"Od kada su potpisali ugovore za "Zadrugu 2", oni su počeli da se muvaju. Bojanu se ona svidela čim ju je video na Instagramu i tako su stupili u kontakt. Njemu je fizički izgled kod žena veoma bitan, a i Nataši je stalo da izgleda dobro, pa mu je odmah privukla pažnju. Ona je baš njegov tip žene", otkriva izvor i dodaje:

"Prvi put su se videli kada je ona došla u Beograd da potpiše ugovor kod Mitrovića. Ona je tada ostala nekoliko dana u Beogradu i stalno su se viđali. Nisu išli često po kafićima i restoranima kako ih ne bi videli zajedno, već su mnogo vremena provodili u stanu koji je Boki obezbedio. Pošto on i dalje živi kod mame, nije mogao tamo da je odvodi, pa mu je drugar dao ključeve svog stana. Svi drugari su znali sa kim Bojan provodi vreme, ali su ćutali i pokrivali ih. Dogovor je bio da se kriju, pošto nisu bili spremni za vezu, međutim, ona se Bojanu baš dopala i ponašao se kao zaljubljeni tinejdžer", kaže izvor.

Ono što je mnoge iznenadilo jeste da su kada su ušli u "Zadrugu" pravili da se ne poznaju i vešto su se izbegavali.

"Nama koji znamo šta se dešavalo izgledaju smešno, jer znamo da su znaju i da su imali seks, a sada se kao upoznaju pred kamerama. Razumem da to rade da ih niko ne bi provalio, ali vidi se kako je on gleda i kako jedva čeka da nešto ponovo bude između njih. Međutim, njega je veoma iznervirala njena izjava da bi volela da bivši zadrugar Sloba Radanović uđe u rijaliti jer bi sa njim rado imala seks. Nije mu uopšte bilo pravo kada je pročitao da je to rekla. Sada se vidi da odlepljuje jer se ona pravi da ga ne poznaje, a zove Slobu da imaju seks. Ne znam ni kako će Bojan podneti ako ona tamo počne da se muva s nekim jer je dosta otvorena za druženje, a on je odlepio za njom. Uklopili su se i u seksu, a sviđa mu se i kako se ponaša, jer je onako luda i pravi je drug, što je njemu baš super. Mada, do sada mu nije smetalo to što je u javnost pre nekoliko godina procurio njen privatni video sa mužem", otkriva izvor.

