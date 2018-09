TOMA PANIĆ JE HOMOSEKSUALAC? Isplivale su ŠOK poruke, zadrugar zvao muškarce na SEKS!

Prvi potrčci koji su izabrani u rijalitiju su Darija Stević i Toma Panić, nakon čega se digla velika prašina, s obzirom na to da ova zadrugarka tvrdi da ju je Tomislav verio.

Toma je negirao da je verio Dariju, a kasnije su priznali da je veridba bila lažna zbog čega je ova ukućanka plakala. Takođe, u toku večeri, Stevićeva je govorila i da je on orijentisan ka istom polu. Nakon sinoćne emisije "Zadruga - Izbor potrčka" stigao je veliki broj poruka od gledalaca koji tvrde da je tačno ono što Darija govori.

"Zdravo, igrom slučaja sam dosta godina živela u Svilajncu. Tomu sam takođe tamo upoznala. Ćutala sam do sada, ali neću više. Toma jeste gej! Osim toga je neverovatan lažov. Mislim da za svojih 27 godina nisam upoznala većeg. Čak je u Svilajncu, u tržnom centru imao lokal u kom je imao neki krevet (dušek), nisam sigurna tačno, redovno se tamo nalazio sa muškarcima. Revije je takođe dobijao tako što je imao seksualne odnose sa muškarcima. Sve ovo se može proveriti, čak me je bio blam da se družim sa sada mojim bivšim dečkom, jer svi znaju da je gej", jedna je od poruka.

Takođe, javio se i momak koji tvrdi da ga je Toma zvao na intimna druženja.

"Želim da se oglasim na priču Darije i dotičnog Tome Panića, jer već dugo vremena ćutim o tome ko je dotični Tomislav! Pre dve godine dotični i ja smo se dopisivali i on je od mene tražio da budemo intimni, naravno, ja sam ga dobio, ali on je bio uporan, govorio je razne stvari, obećavao je mnogo, čak u jednom trenutku je rekao kako će možda da ovo među nama preraste u nešto veće, ali ja nisam hteo ništa sa njim. Slao mi je razne poruke, znao je da me zove u kasne noćne sate, sve dok se nismo jednom dogovorili da se vidimo. Tomislav kao Tomislav, njemu je stalo do jedne stvari. Ja, naravno, nisam posustao i nisam pristao, ali ipak znam puno toga. Hteo sam da potvrdim izjavu Darije, da se već jednom otkrije ko je dotični", glasila je sledeća poruka.

Da je Tomislav Panić sklon prisnim druženjima sa muškarcima tvrdi i još jedan muškarac koji navodi da ga je ovaj zadrugar nakon popijenog pića pozvao u hotel da provedu zajedno noć.

"Pre dve godine Tomislav mi je posalo poruku na šta sam ja odgovorio, poruke su išle normalnim tokom dok nije pitao da li sam gej. Naravo ja sam rekao da je to moja privatnost ko sam i šta. On je odgovorio da ima sklonosti prema ženama i muškarcima, ali da ga više privlače muškarci i tako je tekao naš razgovor, dok jedno veče nije tražio da se vidimo, da odemo da popijemo piće i da porazgovaramo uživo. Ja sam tada imao obaveza pa nisam moga, ali sam rekao neki drugi put. Javljao se posle toga i pisalo da se vidimo, da mu se sviđam, i kada smo se dogovorili da idemo na piće, Tomislav je rekao kako želi posle pića da idemo do hotela i da provedemo noć zajedno, ali moj odgovor je bio "ne" i, naravno, on nije odustao", piše čitalac.

