Profesor i pevač koji trenutno boravi u "Zadruzi 2" Nikola Bokun podelio je sa Drvetom mudrosti da mu se juče udala sestra. Zatražio je poziv, kako bi joj čestitao ovaj važan dan.

foto: Printscreen TV Pink

Drvo mu je u Rajskom vrtu objasnilo gde i kako da plati za ovu uslugu, zbog čega je on otrčao do spavaće sobe, a zatim i do telefona da pozove sestru da joj otpeva pesmu koju su se dogovorili da će joj pevati za prvi ples.

U pitanju je "Mirna luka" od Rođe Raičevića.

foto: Printscreen TV Pink

