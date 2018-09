NIKOLA LAKIĆ SE POVERIO: Ložim se na Izabelinu majku!

Nikola Lakić priznao je svom prijatelju da će u sedmoj sezoni "Parova" učiniti sve da osvoji srce Slađane Petrović, majke Izabele Aljoski s kojom je bio u vezi duže vreme.



Da je bivši fudbaler zaljubljen u nesuđenu taštu, mnogi već nagađaju otkako su se oboje uselili u luksuznu vilu Hepi televizije pre 15 dana. Lakić sve manje može da sakrije simpatije prema Petrovićevoj, dok ona uporno priča kako je Nikola najveće greška njene mezimice.

Prema rečima našeg izvora, on se zaljubio u Slađanu još dok je bio u vezi sa Izabelom, a kada je čuo da će ona ući u "Parove 7", brže bolje je i on prihvatio ponudu produkcije za učešće.

- Nikola je čovek koji teško može da se pretvara i da sakrije osećanja, posebno pred nama koji ga dugo poznajemo. Mesec dana pre raskida sa Izabelom rekao mi je da mu se sve više sviđa njena majka Slađana i da bi rado bio s njom u vezi. Savetovao sam mu da je to glupo i da odustane od svoje namere, mislio sam da me je poslušao. Nekoliko dana pre početka "Parova" pozvao me je i rekao da ima životnu priliku da smuva Slađu jer oboje ulaze u rijaliti. Ubeđen je da mu ona neće odoleti - priča naš sagovornik i dodaje:

- Za sada su male šanse da Lakić ostvari svoj plan jer ga Petrovićeva uopšte ne konstatuje, pa je on, po svoj prilici, počeo da primenjuje novu taktiku. Umesto klasičnog udvaranja, počeo je da je pravi ljubomornom tako što je smuvao Aleksandru Coku Tesić i s njom već imao seks pred kamerama. Nisam siguran da je to dobar način da joj skrene pažnju, ali možda mu i upali taktika - smatra Nikolin prijatelj.

Zanimljivo je da su Lakić i Slađana tokom trajanja prethodne sezone "Parova" često dolazili u verbalne konflikte jer se ona protivila tome da njena ćerka bude u vezi sa njim. Nakon što je u emisiji rekla kako je sve saznala o Nikoli, raspitujući se u njegovom komšiluku, on je pobesno i odbrusio joj:

- Vaš komentar je jako neumesan, treba da budete gospođa kao što smatram da jeste.

