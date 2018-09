ONI SU MOGLI DA BUDU NOVI SLOBA I LUNA: Izbacili su ga prve večeri rijalitija, a sada je isplivala velika tajna! Marko varao devojku sa Marijom!

Marko Cvetićanin i Marija Marinković, učesnici "Zadruge 2", kriju da su u šemi jer je on već duže vreme u srećnoj vezi sa jednom anonimnom devojkom, saznaje Kurir Rijaliti.

Borac za prava životinja izbačen je već prve večeri jer je fizički nasrnuo na Mirka Gavrića, ali je mogao da doživi sudbinu Slobe Radanovića iz prve sezone najgledanijeg rijalitija. Poput njega, koji je pred kamerama smuvao Lunu Đogani iako je bio oženjen Kijom Kockar, Cvetićanin se već neko vreme viđao s Marijom u strogoj tajnosti kako to ne bi saznala njegova devojka, s kojom planira brak.

- Skoro svi zadrugari su u karantinu primetili da su njih dvoje u šemi, nisu se ni trudili da to sakriju. Ne znam kako i gde su se upoznali, ali to među njima sigurno traje već duže vreme, a Marija se o svojoj aferi sa zauzetim izletela tokom boravka u karantinu. Marko ima ozbiljnu vezu i ne znam kako bi se to odvijalo jer ne bi mogao dugo pred kamerama da prikriva da je zaljubljen u Mariju.

Ona je ucveljena zbog toga što je njen dragi izbačen prve večeri, to je rekla i ljudima iz produkcije, moleći ih da ga vrate u rijaliti da bude s njom. Nikad se ne zna, možda joj i ispunimo želju i njih dvoje tako postanu novi Sloba i Luna - rekao je naš izvor s ružičaste televizije.



