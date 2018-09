ŽENA MIRKA GAVRIĆA OTVORENO O PREVARI U RIJALITIJU: Dragana priznala da li veruje MUŽU, pa otkrila sa kim ne može da se DRUŽI!

Dragana Rakčević, supruga Mirka Gavrića, koji se trenutno nalazi u rijalitiju je progovorila o njegovom učešću u ovom programu.

Na samom početku morala da prokomentariše napad koji je njen suprug doživeo na otvaranju rijalitija.

"Moram samo da kažem da osoba koja je fizički nasrnula na njega, mi ne znamo ko je on, nismo ga znali pre ulaska, a Mirko je pokazao da nije nasilan čovek. Kako da se osećam? Ne samo ja, žena koja ga voli, nego svi. Užasno mi je bilo. Svi su zgranuti, ali sve se završilo kako treba i sad je sve okej", rekla je Dragana.

foto: Printscreen/Youtube

Ona je otkrila i šta je savetovala svog supruga pred ulazak u rijaliti:

"Svi smo mu podrška i sigurni smo u njega i mislim da neće biti problema nikakvih. Dala sam mu mnogo saveta, par njih su samo za njegove uši, ali sam mu rekla da treba da bude svoj i da nikad ne zaboravi da je moj (smeh). To je čisto preventive radi, dug je period, on ne može da bira tamo sa kim će da živi, pa sam mu to rekla čisto da mu se to ne dogodi. Ako treba da se dogodi nova ljubav, to može da se desi i spolja. Ja sam sigurna u njega, tako se trenutno osećam, tako će i ostati."

Mirkova supruga se osvrnula i na njegovo poznastvo sa Lunom Đogani, ali i na to da li njen suprug ima taktiku:

"Luna i on su prijatelji, on je zna od malena, to je prijateljstvo koje traje i to je to. Mislim da nema taktiku, on je snalažljiv i reaguje u zavisnosti od situacije. Ne može on da se druži sa ljudima koji su glupi", zaključila je ona u "Premijeri".

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Youtube

