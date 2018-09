UPOZNAJTE ČOVEKA KOJI JE ULETEO U IMAGINARIJUM SAMO DA BI DOSTAVIO PISMO: U odelu na mlazni pogon zapanjio zadrugare! (VIDEO)

Dr Anđelo Gurbišić u odelu na mlazni pogon tokom cereomnije otvaranja "Zadruge 2" uleteo je u šou, dostavio prvo pismo voditelju Ognjenu Amidžiću i zapanjio sve prisutne, kao i gledaoce rijalitija. "Leteći čovek", kako kaže, obožava da leti i bio b inajsrećniji kada bi ljudi mogli da lete bez ičega.

"Ono što želim od života je da letim, oduševljava me mit o Ikaru i to kako je za njega letenje bilo jednostavno. Bio bih najsrećniji kada bismo mogli da letimo bez ičega. To se naravno neće dogoditi, ali pokušavamo da opremu kojom letimo, svedemo na minimum i to me usrećuje", izjavio je Anđelo.

Ovaj momak je mnogo više od adrenalinskog zavisnika. On je doktor nauka, profesor aerodinamike na Univerzitetu u Sauthemptonu, radio je za NASA, oborio je rekord u brzini leta sa mlaznim motorom, a namerava da nadmaši slobodan skok iz svemira Feliska Baumgartnera.

"Deset godina sam učestvovao u više projekata sa NASA i Evropskom svemirskom agencijom, ali se nisam pronašao u astronomiji, pa sam rešio da sam izgradim svoj put. Prošlog vikenda sam oborio rekord u brzini leta mlaznim motorom, ali moja strast su odela sa krilima. Cilj je kretati se što više, brže i što je dalje moguće. Planiramo da oborimo rekord u najvišem skoku sa više od 13.000 kilometara brzinom od 200 kilometara po času. Šta da kažem, volim da letim i volim da pomeram granice, bilo da su u pitanju odela sa krilima ili mlaznim motorima", ispričao je Anđelo.

Kako kaže, koncept "Zadruge" mu se dopada jer je u pitanju prava psihološka igra sa interesantnim učesnicima, a u Srbiji je da bi obučio bezbednosnu službu Pinka kako da pravilno koristi mlazno odelo.

"To je sjajan spoj uma i mašine, nije teško upravljati ovim odelom. Koristimo motore od 1050 konjskih snaga i sve je na nama i zavisi od naše umne snage. Možeš da se krećeš iznad vode i nepristupačnih terena i nećeš pasti. Potreban je balans, ne možete osposobiti robote za to. Zaista je posebni, minimalistički i koristi veoma malo opreme. Smatram ovo jednom od najneverovatnijih formi ljudskog letenja", rekao je Grubišić i dodao: "Ovo je stvarno neverovatan projekat! Nikad nisam video ovoliki prostor u nekom rijalitiju, a ono što se u njemu nalazi je fascinantno. Sve one građevine na jednom mestu, pravi mali grad u kome bi svako poželeo da živi".

Ovaj nesvakidašnji mladić koji svakodnevno prkosi gravitaciji i prevazilazi sebe poručuje da je sve moguće ostvariti i da tome uči svoje studente. Da njegovo učešće u "Zadruzi" nije slučajno potvrđuje i činjenica da su ga privukli srpski koreni, s obzirom na to da mu je otac poreklom iz Like.

