BANE ČOLAK DOBIO JEZIVE PRETNJE PRED ZADRUGU: Zaklaćemo te ako se oženiš Zerinom! (FOTO)

Haos Čolak se zbog veze s Hećovom našao na udaru Sarajlija, koji ga ne prihvataju jer je druge nacionalnosti, ali je on spreman sve to da podnese zbog velike ljubavi koju oseća prema bosanskoj starleti

Bane Čolak je u „Zadrugu“ ušao zabrinut jer mu opasni momci iz Sarajeva prete zbog veze sa Zerinom Hećo, koja se s njim uselila u Pinkov rijaliti.



Užičanin je pred početak šoua za Kurir izjavio da je poslednjih dana pred karantin proživeo pravi pakao jer mu je rečeno da će ga zaklati ako ne ostavi starletu. Njega pojednici ne žele da prihvate jer je druge vere.

- To je pakao. Pretnje su mi stizale sa svih strana. Ne znam kako su pronašli moj broj telefona, ali su me neki ljudi zvali iz Sarajeva i zapretili mi da ću završiti tri metra pod zemljom ako ne ostavim Zerinu. Pretili su mi da će mi odrubiti glavu, zaklati me, vaditi organ po organ i bacati na ražanj, kao i to da će me na kraju spaliti. Nije mi bilo svejedno kada sam sve to slušao. Kakvi su to ljudi? Zašto im ja smetam - pitao se Čolak.

Bane je otkrio da je u prethodnoj „Zadruzi“ bio sa Anđelom Vešticom, Nadežda Biljić i Marija Anaom Smiljanić. - Nadežda je nekoliko puta bila sa mnom i šta ima veze, dok za Anđelu nemam šta da kažem osim da je bilo vrh - objasnio je on.

Marija Ana se oglasila na Instagramu i Čolaka nazvala lažovom. Ona tvrdi da nikada nije imala seks s njim.

On kaže da i pored ozbiljnih pretnji zbog kojih nije mogao noćima da spava ne odustaje od želje da se oženi Hećovom.

- Ona je samo moja i božja. Oženiću se njome i napraviti svadbu u centru Sarajeva i Beograda. Prijatelji mi kažu da sam prodao veru, ponižavaju me, vređaju Zerinu, ali ja je volim takvu kakva jeste i znam da ćemo nas dvoje imati sjajnu budućnost. Ne smeta ni njena prošlost, već samo želim da nam bude lepo. Ne slušam šta drugi pričaju, a mogu da prete, ja je neću ostaviti ni za živu glavu. Moraće zaista da me ubiju da bi me rastavili od nje - poručio je Čolak i dodao da pretnje nije prijavio policiji, ali da će to učiniti ako se nastave po njegovom izlasku iz „Zadruge“.



S druge strane, i Zerina je pred ulazak u Pinkov najgledaniji projekat otkrila za Kurir da doživljava neprijatnosti zbog veze s Banetom jer je Srbin.

- Niko u Sarajevu ne opravdava našu vezu. Samo mi se ružne stvari dešavaju zbog toga. Kad prođem ulicom, vređaju me i ponižavaju, a na društvenim mrežama mi pričaju da sam bestidnica. Ja njega volim i želim da budem s njim. Nije mi jasno zbog čega je tolika mržnja prisutna zbog naše veze. Nama je lepo i ako već njemu prete da će ga ubiti zbog mene, ja sam spremna da poginem za njega - rekla je Zerina.



Bane Čolak se zamerio i Filipu Đukiću kada je rekao da je imao seks s njegovom devojkom Marijom Anom Smiljanić. foto: Damir Dervišagić

Nekadašnji učesnik oglasio se na društvenim mrežama i reperu poslao jasnu poruku. - Sad javno kažem da ću Banetu Čolaku polomiti pi*ku čim bude izašao iz „Zadruge“. Go*nar mali lažljivi, je*aću ti ja mamu - napisao je Filip na Instagramu.



