IMALA JE 16 GODINA KAD JE UPOZNALA MILJANINOG OCA: Bila je odličan đak, nije pušila, psovala, a onda je doživela TRAGEDIJU i nikad se nije oporavila! Prvi put PRIČA O TOME!

Siniša Kulić sva zbivanja koja se dešavaju u rijaliti programu “Zadruga 2” prati iz porodičnog doma u Nišu. Tokom razgovora otkrio nam je da je njegova supruga Marija Kulić od malena ima veliku prazninu u srcu jer je kao devojičica doživela porodičnu tragediju.

- Pomalo pratim sve. Nedostaju mi Marija i Miljana, a posebno unuk Željko - započinje razgovor Siniša i dodaje da je po ugledu na pravog domaćina doneo odluku da njegova supruga i ćerka uđu u šou program:

- Između dva zla uvek biram manje, stavio sam na vagu šta bi bilo teže. Da li to da Miljana tamo bude sama sa bebom ili da joj se Marija nađe kao pomoć. Shvatio sam da je to mnogo bolje da majka bude uz nju i da joj stalno pomaže. Ipak je Miljana neiskusna u čuvanje deteta. Prevagnulo je to da joj je potrebnija i moram da se žrtvujem bog toga - iskren je Kulić.

Ono što poslednjih dana svima zapada za oči jeste sukobi između Aleksandre Subotić i Davida Dragojevića, a Siništa smtra da Marija radi najpošteniju stvar.

- Ne trba da ćuti kada je napadaju, argumentovano se brani i suprotstavlja. Uvek odgovori kako treba i zato je napadaju. Marija je tamo prevashodno zbog ćerke i unuka, glupo bi bilo da zeva. A da je ne podržavam davno bi se razveo, već dvadesetšest godina smo zajedno i slažem se sa njenim mišljenjem. Očekujem da bude to što jeste i ona je zapravo takva - kaže Siniša.

- Tek će narod da vidi kakva je Marija, mada ne bih voleo da dođe do toga. Svako je tamo otišao za pare i da nešto pokaže. Ne znam šta je David došao da pokaže, niti je muškarac, vata se na priče njene. Lepo mu je rekla Marija, tu ti je Vladimir lep dečko, pa kaži nešto njima. Samo ženama govori. David je jedan ženski petko, a Aleksandr je u toj vezi muškarac nije on. To je njih problem što ne mogu da pokažu ko su. Mislim da je Aleksandra bila mnogo intresantnija bez njega. David tu ničemu ne služi, tu je privezak Aleksandrin. Kada ste čuli njega da komentariše nešto ili iznese mišljenje, već samo upada u rasprave. Prvi bi joj zamerio da joj ne uzvrati - objašnjava Kulić.

Sa druge strane, otkrio nam je da je svoju suprugu upoznao u gradu, a da se ljubav stvorila na prvi pogled.

- Marija je pre svega gospođa. Oženio sam kada je imala 19. godina, zabavljamo se od njene 16. godine. Pre mene nije imala auto, nije pušila jer je imala šesnaest godina. Odrastla je u normaloj porodici, bila je odličan đak. Išla je na folkor. Imala je majku i brate. Otac joj nažalost poginuo. Bila je mala, imala je svega dvanaest godina kada je poginuo u saobraćajnoj nesreći. Teško joj je bilo zbog svega i uvek joj je nedostajao u životu - izjavio je Siniša.

