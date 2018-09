NAJVULGARNIJA SVAĐA U ISTORIJI RIJALITIJA: Marija i Mića su se žestoko sukobili, a evo šta bi njen suprug Siniša uradio da je u Zadruzi! (FOTO)

Ko je uživo pratio svađu Marije Kulić i Lepog Miće verovatno će se složiti s konstatacijom da takve uvrede, psovke i kletve do sada nisu izgovorene u rijalitiju!

Majka Miljane Kulić dostojan je rival Miroslavu Pržulju, čoveku koji je poznat po nimalo kulturnom rečniku, mišljenje je gledalaca "Zadruge 2". Sve je počelo zbog toga što je Mića prvi, bez razloga napao sudiju Snežanu Ilić i počeo da je vređa, psujući joj pokojnu majku i rekao da je "nedostojna svog posla".

U želji da je zaštiti odreagovala je Miljana i rekla pevaču da bira reči jer nije njegov nivo da omalovažava žene, a onda je on osuo paljbu po Nišlijki.

- Ne možeš mene da hvataš na viku. Naglasio si mrtvu majku kad si je psovao. Komentarisala sam da si ti elokventan, ali toliko o tvojoj elokvenciji i inteligenciji. To kako ti pričaš je ulicizam i prostakluk na nivou - rekla mu je Miljana, a Mića joj je odgovorio:

- Marš tamo!

To je razbesnelo Mariju, koja je kao lavica skočila i krenula u odbranu svoje naslednice.

- Smrdljo jedan! - vikala je starija Kulićeva Mići, koji joj je odgovorio psovkama.

- Je*em li ti sve! Svinjo! - rekao je Mića, a Miljana je pokušala da smiri majku, dok ih je David Dragojević razdvajao kako ne bi došlo do fizičkog okršaja.

- Nemoj da se spuštaš na njegov nivo, mama - molila ju je Nišlijka, a Marija je najbrutalnijim psovkama pretila Mići.

- Oćeš ku*ac da ti dam? Da ti zatvorim ta tvoja smrdljiva usta! Marš, svinjo! Marš, kosture! Ko si, bre, ti ovde da ustaješ i da pričaš kad ti hoćeš? Sedi dole, kosture! Šugo jedna, dođeš ovde da moju ćerku psuješ i da joj govoriš sve i svašta. Ološu jedan! Zato te svi mrze! Šugo jedan šugavi! M'rš, majmune, m'rš, majmune! Neće te žena, neće te ćerka, svi te isteruju odavde. Niko ne može da te gleda! - govorila je Marija, dok je obezbeđenje odvajalo pevača i Mariju.

Žestoku svađu, kao i mnogobrojni gledaoci, pratio je i Siniša Kulić, koji je spreman da čak i fizički zaštiti suprugu i ćerku.

- Mića je jedno obično go*no koje bi trebalo kastrirati, on je bruka za muški rod, džukela jedna. Je*em mu sve živo i mrtvo što ima! Znate šta ću da mu radim prvom prilikom kad ga vidim! Bolje da me ne zovu na Pink jer ne odgovaram za svoje postupke! Lepo sam rekao Miljani, to đubre nemoj da dovodiš u Niš, ali on je uporno nju zvao, slao joj poruke da je voli. Odmah sam ja video po njegovom izgleda da je zao, loš čovek. Da li je on svestan da će jednom naići na čoveka koji neće moći da se kontroliše, pa će ga polomiti kao zvečku. Tako sam ja pre nekoliko godina jednog prijatelja prebio, polomio sam mu vilicu kad mi je psovao majku koja je malo pre toga umrla. Ne znam, verovatno bi i Mića tako prošao da sam ja sinoć bio s njima u rijalitiju - rekao je Siniša za Kurir.

43 godine ima Marija Kulić

25 godina ima Miljana Kulić

59 godina ima Lepi Mića



Svađa zbog bubice

Miljana kritikovala majku Posle burne svađe s Mićom, došlo je do rasprave i između Miljane i Marije, a razlog je taj što starija Kulićeva nije nosila bubicu. To je toliko iznerviralo njenu ćerku da je morala da joj održi predavanje pred ostalim učesnicima.

- U pravilniku piše da, ako se bubica ne nosi ili ako se prekriva, bićeš kažnjena. Radi šta hoćeš, ali i za tebe važe pravila, ženo božja - vikala je Miljana, a Mariju ju je poslušala i namestila svoju bubicu.

