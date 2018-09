MAJKA MIKE I GIBE GOSTILA SE PEČENJEM PA ZAMALO IZGUBILA ŽIVU GLAVU! SVI ZANEMELI: I doktor je očekivao smrt! (VIDEO)

Iako je razgovor između zadrugara tekao mirnim tokom, strava ih je u momentu progutala kada su čuli iskrenu ispovest Rade Vasić. Naime, Mikina i Gibina majka ispričala je u dvorištu detalje stomatološkog zahvata koja je i nju i njenog Radeta namučila.

"Sećam se da smo jeli pečenje, ja sam naravno uzela čačkalicu i ona se zaglavila. Ja kako sam htela da izvadim, uzmem drugu i guram da taj deo i polomim zub! Tad me to nije bolelo, ali sam otišla do doktora da mi izvadi to...", počela je ona.

"Htela sam da vadim, a on je hteo da popravi. Bolje doktor zna od mene", ispričala je u tom trenutku pomislila, pa nastavila: "Kaže on 'ja ne mogu ovo da uradim, moraš da ideš kod drugog doktora da središ to, operaciju da imaš'... Celu noć nisam spavala! Sutra smo otišli kod privatnika i nijedan nije smeo da dira, već su nas slali da se vratimo kod tog što mi je to dirao", šokirala je ona, ali to nije bilo sve.

Nadežda i Marija nisu mogle da veruju! Naime, stanje joj se toliko pogoršalo da lekar nije želeo da naplati svije usluge, misleći da će Rada preminuti.

"Ništa nije naplatio. On se plašio da ćeš umreti, rekao je da je samo čekao smrt, mislio je da joj ne može pomoći", zaključio je Rade.

(Kurir.rs/Foto: Youtube screenshot)

Kurir

Autor: Kurir