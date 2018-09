MINA SE POKAJALA ZBOG PREVARE, PA JOVICA POVEO OZBILJAN RAZGOVOR: Ispašću budala pred milionima ljudi, kasno sam saznao sa kim si sve bila!

Mina Vrbaški i Jovica Putniković započeli su emotivnu vezu u rijalitiju, a već su stvari krenuli po zlu.

Njih dvoje su pričali u dvorištu, a Mina je čak i zaplakala.

"Ja sam rekao da nema šanse, da sam ja najveće go.no ako se pomiriš sa njim. Rekao sam to uveče, a onda sam rekao: "Baš me briga, do ja.a mi je sa njom, nastaviću, pa kako bude", rekao je Jovica, dok ga je ona pomno slušala.

"Bila si ovde, znaš kako sve funkcioniše, ja sam tek kasnije saznao situacije, sa kim si ti sve bila, pa sam mislio da to ništa ne znači. Neko bi drugačije reagovao... Prolazi mi kroz glavu da li ti je ovo fora, možda ću da ispadnem budala pred milionima ljudi", nastavio je on.

"Ovo nije fora. Šta bi meni sve prošlo kroz glavu... Nisi kroz ovo prošao", rekla je Mina, pa je on dodao:

"Ako se ti ovako osećaš, meni je to sve OK."

