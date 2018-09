OČEKIVALA SAM BOLJE TAKMIČARE, NJIMA NIJE MESTO U VILI: Ružica Veljković oplela po cimerima! Ko je mutan, MARŠ NAPOLJE!

Pobednica najgledanijeg rijaliti programa Ružica Veljković dala je intervju u kom je oplela po cimerima. Otkrila je kome nije mesto u vili, o taktici koju koristi u sedmoj sezoni intrigantnog zabavno - humorističkog programa.



1. Ružice, ti važiš za jednu moćnu ženu koja već iza sebe ima pobedu u rijalitiju. Kako ti ova sezona čini?



- Nije loše, očekivala sam bolje takmičare, ali je okej što se tiče programa, sve mi je jako interesantno. Ja sam navikla na jake takmičare, ovo je ovde smešno.

foto: Printscreen/Happy



2. Rekla si jednom prilikom da ti nemaš s kim ovde da pričaš, nemaš nikoga sa kim bi mogla da dođeš u konflikt? Da li se ta situacija promenila?



- Ne, i dalje je sve isto, ovde je većina ljudi preglupa. Mogu da porazgovaram sa dve do tri osobe, ostalo je katastrofa. Ovo u svom životu nisam videla. Treba mi prava konkurencija.



3. Šta misliš o novim takmičarima ove nedelje?



- Užas, toliko sam zgrožena. Ne prave haos, samo blenu po čitav dan. Volela bih da vidim neke stvarno jake igrače, da se i ja malo razmrdam.

foto: Damir Dervišagić

4. Znamo da imaš dečka napolju, i da ne želiš da njega spominješ. Naravno da ti je teško, ali kako se boriš protiv toga?



- Nije lako, mnogo teških stvari sam izdržala u životu, pa ću i ovo. Sve je to za ljude. Snaći ću se već nekako.



5. Imali smo prilike da vidimo i suze tokom poziva, šta je ono na šta sumnjaš najviše? Koliko to utiče na tvoje ponašanje u vili?



- Verujem mu, tako sam birala i tako će i ostati. A što se tiče toga koliko sam vezana za njega, možda i previše. On mi je velika podrška i veliki oslonac u životu.

foto: Printscreen/TV Happy

6. Svesna si da svako ovde ima taktiku? Ko je, prema tvom mišljenju dobar rijaliti igrač, a kome nije mesto u vili?



- I te kako sam svesna toga, ali to je sve igra i to podržavam. Što se tiče igrača, ne mogu da kažem da je neko baš dobar igrač, ali mogu da izdvojim one koji su mi interesantni i znaju igru. To su Benjamin i Đole.

Izabela i te kako zna da igra igru, dopada mi se. Mnogima nije mesto u vili. Više puta sam to prokomentarisala. Ko je mutan - marš napolje. Tu bih nabrojala više njih: Igor, Raša, Milorad, Zoran, Natalija, Elvin, Kristina, Milica, Enisa, Anči, Marijana, Vedran, Anastasija, svi su blagi užas.

foto: Printskrin Youtube

Kurir.rs/ HappyTv.rs/ Foto: Printscreen/Happy

Kurir

Autor: Kurir