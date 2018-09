SLOBA DOLAZI NA ŽURKU? LUNA U SVE GOREM STANJU! Da li će se Stanijino i Vladimirovo predskazanje ostvariti? (VIDEO)

Tokom razgovora sa Stanijom Dobrojević i Vladimirom Tomovićem pored bazena, Luna Đogani požalila se na to kako izgleda, ističući da joj je koća lica u sve gorem stanju od trenutka kada je ušla u "Zadrugu 2". Stanija i Vladimir smatraju da postoji mogućnost da, iako Luna ne oseća da je pod stresom, da zapravo i te kako jeste.

"Ja mislim da će na prvu žurku doći Sloba! Večeras je žurka? Doćiće ti Sloba!", govorio je Vladimir, koji je siguran da je blogerka "u iščekivanju".

"Mnogo me naučila ova 'Zadruga', naučila me da cenim parče hleba, svaki dinar, porodicu... Na početku su me malo pogađali negativni komentari. Da sam ja ostala sa Slobom to me ne bi pogađalo. Zavoleli smo se, je*i ga. Kada je ona ušla na vrata, on mi prvo nije dao da se sklonim. On je nju pogledao tada i uhvatio me za ruku, stegao me i rekao: 'Kunem ti se u sve, neće nas ništa razdvojiti'. Nisam mogla da se sklonim. Mnogo sam se zaljubila... Mi smo jedan dan plakali oboje", poverila se ona Staniji.

"Sloba i ja smo bili u najvećoj ljubavi kada sam je ja odvela u pab i govorila je da je on i dalje voli. Osećala sam grižu savesti prema njoj i imala sam potrebu da joj se iskupim. On je uvek bio neprijatan prema njoj zbog mene, meni je bilo krivo zbog toga, videla sam da je to boli. Mi smo do šest sati ujutru pričali u pabu", priznala je prisećajući se gorkog iskustva: "Ona je mnogo pametna, namazana je svim bojama, ona je mene tu izmanipulisala. Ona je ta koja je htela sa mnom da se druži. Mi smo se družile, nas dve, ona je meni stvarno prijala", rekla je Luna.

O tome kako misli da se pevač sada oseća psihički, rekla je Vladimiru:

"Svet se podelio na Kiju i na Lunu. On, ja mislim da on nije sada dobro. On radi sada, ali ja njega poznajem, on je veliki emotivac i znam da je trenutno nesrećan. Sam je i nesrećan je. To što radi to ne znači da je on srećan".

"Prošla sam bukvalno kroz pakao. Bukvalno sam došla do toga da nisam mogla da spavam, da jedem, da spavam sama. Samo sam htela da ćutim i da plačem, još se posle 'Zadruge' to nije završilo. I ja sam bukvalno peti dan nakon rijaltiija odlučila da odem kod psihijatra", rekla je Luna, koja nikada javno nije krila svoje seanse za koje ističe da su joj bile od velike pomoći.

