OLJA MORALA DA PRESUDI, IZABRAN JE NOVI POTRČKO: Nakon Mirelinog odlaska ON je izvukao deblji kraj! (VIDEO)

Olja Bajrami izabrala je dva potrčka za ovu nedelju, a to su bili Aleksa Savić i Mirela Barudžić, ali nakon što je Mirela iznenada napustila najgledaniji rijaliti u regionu, "Zadrugu 2", održan je novi sastanak i izabran novi potrčko.

Na kratko i jasno pitanje voditelja Milana ko je novi potrčko, Olja je započela odgovor:

"Zaista mi stavljate muke na leđa. Zaista hoćete da me razapnete pred širokim auditorijumom. Možda je moja greška što hoću sa svima da budem okej. Ne želim da od nekih svađa, koje nemaju veze sa vezom, da pravim svađu. Neću da se svađam bezveze, kada bude svađa, svađaću se. Moj drugi potrčko je neko s kime provodim najmanje vremena, a volela bi jer imamo mnogo zajedničkih tema i posla i mogli bismo mnogo više ovde da se zabavimo, ali očigledno mu nisam zanimljiva, a to je Mirko Gavrić. Ne znam da li mu nisam zanimljiva, ne mislim u nekom smislu, nego zbog posla, ti si oženjen. Znam da ćeš da se vratiš, kao i Aleksa, to je moje pretpostavljanje", bila je jasna Olja tokom izbora novog potrčka.

foto: Printscreen

Mirko nije delovao iznanađeno, ustao je i prokomentarisao Oljin izbor:

"Očekivao sam. Glupo sam se izrazio. Kada je pričala nekoliko puta me fiksirala pogledom i shvatio sam da sam ja. Ja se izvinjavam, malo sam "u daunu", ovo je igra, pa sam spreman na sve. Ja treba da se rastrgnem na 54 strane, da se neko ne bi osetio zapostavljenim. Ja se trudim da budem ono što jesam. Kome se sviđam - okej. Ovo je igra, ne zameram", izjavio je Mirko.



On se osvrnuo i na situaciju od pre neke večeri kada je vodio razgovor sa Zoricom i pokušao da u njega uvede i Olju, ali ona je zapravo bila ta koja je delovala nezainteresovano:

foto: Printscreen

"U principu je delovala nezainteresovano. Nakon tog razgovora rekao sam da mislim da si kvalitetan čovek. Juče sam doživeo emotivni pad, nenormalno mi nedostaje moja supruga. Prvi put sam se razdvojio od voljene osobe, a da nemam nikakvu informaciju. Miljana je to, takođe, prihvatila lično i zamerila što sam je zapostavio", naveo je Gavrić.

foto: Printscreen

Za drugog potrčka imao je samo reči hvale, da je jako talentovan i sve najbolje, ali da mora malo da se aktivira, dok se Olja pravdala da je tu noć kada su razgovarali možda delovala nezainteresovano jer joj je bilo muka i osećala se loše.

Kurir.rs/ Foto: Prinstcreen Youtube

Kurir

Autor: Kurir