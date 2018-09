OTAC MILJANE KULIĆ POSLE SKANDALOZNOG NAPADA: Lepi Mića će doživeti MNOGO LOŠIH STVARI! Stići će ga kazna!

Lepi Mića posvađao se sa Miljanom Kulić, zbog čega je njena mama Marija skočila da ga bije. U rijalitiju “Zadruga 2” su pale teške reči između njih troje, a Siniša Kulić opleo je po pevaču.

Pevač Lepi Mića prvo se posvađao sa sutkinjom Snežanom Ilić i izneo niz uvreda na njen račun. Kada je Miljana Kulić potvrdila da je Lepi Mića opsovao Snežani mrtvu majku, on je počeo da urla na Nišlijku. U njenu zaštitu je stala njena mama Marija, koja je poletela da bije Miću. Ostali zadrugari su ih odmah razdvojili te nije došlo do fizičkog obračuna, a odmah je uskočilo i obezbeđenje. Ceo ovaj skandal je iz svog doma pratio i Siniša Kulić, Marijin suprug i Miljanin otac, kojem nije bilo svejedno da sluša kakve uvrede Mića upućuje njegovim najmilijima.

- Kada je on ispao džentlmen? On nikada nije napao muškarca već svoju jačinu pokazuje tako što napada žene. Mića je nasilnik. To je čovek koji vređa društvene institucije i mesto mu je iza rešetaka. Sramota je što je u rijalitiju, taj prostak treba da bude tamo odakle su ga pokupili, na ulici. Preterao je sve moguće granice - ljutito priča Siniša.

Tokom svađe u rijalitiju je u jednom trenutku spomenut i Siniša, ali on kaže da se neće obračunati sa Mićom i smatra da za sada njegova supruga može da se izbori sa njim.

- Neću da dođem i da ga prebijem tamo jer je go*no. Prvo se ulizivao kao neka žena, a onda, kada je video da to kod Marije ne prolazi, krenuo je da napada. Tako se Miljani ulizivao prethodne sezone, odmah mu se suprotstavila i posle više nikada nije digao glas na nju. Mića može da drži monolog za debile. Ako bude do te mere iznervirao Mariju, flašom će mu razbiti glavu, a vidim da to malo fali da uradi - kaže Kulić.

Kako je svađa između Miljane i Miće krenula zbog sutkinje Snežane Ilić, Siniša smatra da Mića za svoje ponašanje treba da bude kažnjen.

- Kako ga nije sramota da vređa ženu koja mu ništa nije skrivila? On je smrad. Sutkinja je ušla da se igra, a ne da trpi njegove prozivke. Za sve one koji nisu znali, taj klošar je bio neškolovani konobar iz Bosne, a sada on sebi daje za pravo da određuje kriterijume našeg društva. Zbog ovih izgovorenih reči doživeće mnogo loših stvari, ne od mene lično već će ga stići kazna - tvrdi Miljanin tata, a kako je izgledao napad Lepog Miće na Mariju i Miljanu pogledajte u galeriji.

