SANJA ŽELI DA SE UDA ZA MATORU? Otišle su zajedno na venčanje, a ovo je jasan pokazatelj kako se Stankovićeva oseća! (FOTO)

Sanja Stanković i Jovana Tomić Matora su u vezi još od rijaltija, a mnogi nisu verovali da že njihova ljubav uspeti.

Međutim, njih dve se ne razdvajaju, pa su zajedno bile na venčanju Une Grujić, odakle je Sanja podelila zanimljivu fotografiju.

Na njoj ona drži u ruci bidermajer i napisala je poruku:

"Ja sam sledeća."

Da li ovo znači da je Sanja spremna na to da se uda za Matoru ne znamo, ali ukoliko to budu poželele njih dve mogu brak sklopiti u državu u kojoj je to dozvoljeno, jer u Srbiji istopolni brakovi još nisu ozakonjeni.

