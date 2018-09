UČESNICA ZADRUGE BILA SA KOMPOZITOROM: Olja Bajrami zavela Indirinog dečka!

Olja Bajrami dugo je bila u šemi sa Goranom Ratkovićem Raletom, bivšim partnerom pevačice Indire Radić, ekskluzivno saznaje Kurir.



Učesnica rijalitija "Zadruga" je, prema našim saznanjima, bila toliko opčinjena poznatim kompozitorom da je na sve načine pokušavala da se uda za njega. Ali, to je bio bezuspešan pokušaj.



- Olja je do ušiju bila zaljubljena u Raleta. Upoznali su se kada su započeli poslovnu sradnju iz koje se brzo rodilo nešto više. Među njima su sevnule varnice i to se pretvorilo u burnu vezu. Ona je non -stop želela da bude sa njim i smetalo joj je čak i kada sarađuje sa drugim pevačicama. Rale joj je napravio nekoliko pesama, ali nikada je prijateljima nije predstavio kao svoju partnerku. Za razliku od njega, ona je pričala kako su zajedno i kako je pitanje trenutka kada će da ozvaniče vezu. Jednostavno je verovala da će uspeti da ga osvoji samo za sebe, ali to se nije dogodilo.

foto: Printscreen



Naša saznanja potvrdila je Oljina najbolja prijateljica Danijela Babić.

- Olja jeste bila zaljubljena u Raleta, ali oni nikada nisu bili zajdno. To nije bila prava veza. Imali su samo samo aferu. Nas dve smo baš dobre i dosta toga znam. Ništa više od zaljubljenosti i poslovne saradnje njih nije vezivalo. Rale je Olji uradio dosta pesama - rekla je Danijela.



Pozvali smo i Gorana Ratkovića Raleta, ali on nije bio raspoložen da priča o bivšoj devojci.

- Molim vas zaobiđite me. Nemam komentar na to - izričit je bio kompozitor, producent i aranžer.

Pokušali smo da stupimo u kontakt i sa Indirom, ali ona nije odgovarala na naše pozive.

Zerina napala Olju

Ti si nebitna krava!



Olja Bajrami posvađala se na krv i nož sa Zerinom Hećom u rijalitiju "Zadruga". Pevačica i starleta su za zaratile oko toga koja je poznatija i uspešnija u životu. Hećo je ljutu suparnicu optužila da je prati u stopu, dok Olja tvrdi da je ona ljubomorna na nju.

- Kravo jedna nebitna si u životu. Tražiš kadar preko mene. E, pa to ti neće poći za rukom - urlala je starleta.

- Ćuti, bona, jadna ne bila. Ti mi nisi važa u životu. Ko si ti da se ja bavim tobom. Ja imam hitove, a ti si raspala - uzvratila je Bajrami.

foto: Printscreen



Ljiljana Stanišić

