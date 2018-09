BENJAMIN OTVORIO DUŠU: Varao sam ženu, živeo sam s njom zbog deteta! Potresna ispovest šokirala učesnike

Benjamin Spahović odgovarao je na poligrafska pitanja i konačno otkrio detalje o svom privatnom životu, kao i poslovima kojima se bavi.



MMA borac iz Sarajeva priznao je da nije bio intiman sa svojom nevenčanom ženom s kojom ima ćerku neposredno pre ulaska u rijaliti "Parovi". Kontroverzni učesnik tvrdi da nema više nikakve emocije prema njoj.

"Između nas ničega nije bilo pre rijalitija. Ne interesuje me da li ona ima osećanja. Dok smo živeli zajedno, bilo nam je lepo. Aleksandra me je odbila svojim ponašanjem. Prema svakoj devojci sam se ponašao lepo, nijednoj nije bilo loše, ali me je Aleksandra oterala svojom ljubomorom", rekao je Benjamin i onda otkrio da li je varao partnerku.

"Varao sam Aleksandru u poslednje vreme, kada sam prestao da je volim. Nije da sam svetac, ali ona ga je us*ala do kraja. Imao sam seks sa drugom, a živeo sa ženom zbog deteta", rekao je Benjamin i naveo da ne smatra to prevarom jer više nije bilo ljubavi.

Profesionalni rvač trudio se u toku večeri da ubedi Izabelu Anderson da je voli.

"Šta je tu čudno što mi se ona sviđa? Kad sam je video, nije mi bilo dobro. Ja nisam nikakav igrač. Mene Aleksandra ne zanima. Nikad nikome nisam davao da se meša u moj ljubavni život. Ne zanima me mišljenje porodice. Nikad se nisam brže zaljubio u životu. Prirasla mi je srcu, mogu da kažem da sam je počeo voleti. Nije pokvarena, dobra je osoba."



Međutim, nakon što je poligraf pokazao da je istina da Benjamin voli Izabelu, ona se izdvojila od ostalih učesnika i šetala u dvorištu jer od sreće nije mogla da govori.

Ostale cimere šokirao je njegov stav po pitanju toga kome bi njegovo dete pripalo nakon što, kada izađe, stavi tačku na odnos sa bivšom ženom.

"Aleksandra nek nađe sebi dečka, nek radi šta hoće. Moje dete biće u mojoj kući, nisam lud da joj dam da mi odvede dete", izjavio je kontroverzni učesnik.

Ovo njegovo razmišljanje osudila je većina njegovih cimera u rijalitiju, koji ga u toj ideji nisu podržali, a onda je i Izabela rekla šta misli o tome.

"Smeta mi što je agresivan i ljubomoran. Iskreno, nisam mnogo mislila na to što ima dete. Meni to ne smeta ako sve bude dobro između nas", rekla je ona.

Spahović je naveo da ima nekoliko stanova u Beču, jahtu, diskoteku od 7.000 kvadrata, kao i da je hotel u Frankfurtu prodao. Vila u Sarajevu, koju je počeo da gradi, prema njegovim rečima sa 15 godina, ima 2.000 kvadrata. Istakao je da ima i privatnu taksi firmu.

- Drogu nisam nikad radio. Tačno je da sam iz imućne porodice iz Sarajeva. Volim skup, volim brz život. Mi imamo sve u životu, otac nas je materijalno obezbedio.

