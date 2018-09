JA SAM STUB SVOJE PORODICE, ONI I DALJE PROLAZE KROZ OVO: Dušica Jakovljević posle teške drame progovorila o DECI!

Dušica Jakovljević je pre nekoliko dana doživela dramu, a sada je progovorila o svoje dvoje dece i o tome kako oni i dalje prolaze kroz težak period.

Naime, voditeljki je eksplodirao džip, a posle svega dobro se oseća i trudi se da zaštiti svoje najdraže. Podršku je dobila i od svojih roditelja, a najviše razmišlja o svojoj deci.

foto: Printscreen/Premijera

"Ja se trudim da se osećam bezbednom, trudim se da razmišljam na najbolji mogući način jer sam ja stub svoje porodice, ja sam ta koja je majka, koja vodi računa o dvoje male dece, odnosno dece školskog uzrasta. Dobro su prošli kroz sve ovo, prolaze i dalje. Imam i svoje roditelje koji su me podržali u svemu tome i bez njihovih osmeha i zagrljaja mislim da ne bih mogla. Ja se trudim da se tog dana ne sećam, evo, i sad se štipkam kada pričam o tome jer je to strašna stvar. Gledala sam prvo okolo, da možda nije to moj auto, možda je neki pored. Trebalo mi je da shvatim da jeste to moj automobil, a onda sam razmišljala samo o svojoj deci, kako ću s njima proći kroz period koji sledi", iskrena je bila Dušica, koja se osvrnula na brojne neproverene i netačne informacije koje su preplavile domaću štampu.

foto: Printscreen/Premijera

"Od moje dece ne krijem ništa. Oni su znali da su mene povredila razna izmišljanja i nagađanja. Policija radi svoj posao... A mene je vređalo to što je iznošeno toliko neproverenih stvari, pa čak i nekih potpuno neistinitih podataka i u tom smislu, i što se tiče naslova, ja nisam bila pošteđena od strane svojih kolega. Ali, u momentu kada sam i skrenula pažnju na to - vratilo se sve na svoje mesto", objasnila je Dušica.

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Premijera

Kurir

Autor: Kurir