UKUĆANI SU SUJETNI I LJUBOMORNI JER SAM BOLJA OD NJIH: Zorica Radojković otvorila dušu, pa progovorila o SEKSU sa Igorom! (FOTO)

Od prve večeri učešća u rijaliti programu "Parovi" Zorica Radojković napravila je pravu pometnju među takmičarima i ubrzo postala miljenica naroda.

A, sada otkriva detalje iz vile koje niste znali:

foto: Printscreen Happy

1. Zorice, ti važiš za jednu od dominantnijih žena u vili, ali isto tako su te stanari proglasili i za najiritantniju. Da li smatraš da je razlog epitetu koji su ti nadenuli, zapravo ljubomora jer te gledaju kao konkurenciju ili je ipak nešto drugo u pitanju?

- Drago mi je da me prati takav epitet, potrudiću se da to bude u još jačem, ali lepom svetlu. Čista ljubomora i sujeta. Niko ne voli bolje od sebe. Njima smeta što sam glasna, ali braniću se još glasnije, smatram da su se stari istrošeni igrači, uplašili za svoju poziciju jer su u meni videli novu rijaliti zvezdu. Oni nemaju šta novo da pokažu, pa se vezuju za nove, interesantnije ljude.

foto: Printscreen Happy

2. Više puta si rekla, kako te je sramota zbog "akcije" koju si imala sa Igorom i kako on nije ispao džentlmen kada je bez dlake na jeziku prepričao šta se zapravo dogodilo ispod "jorgan planine". Njegova i tvoja verzija se ne podudaraju, a mi želimo da čujemo i tvoju stranu priče. Da li te je dejstvo alkohola opustilo, te si se prepustila strastima?

- Ko je Igor? Da, kajem se, jer je on oličenje ponašanja kako muškarac ne sme da se postavi. Došao je kasnije i video je da sam ja popularna, samim tim se prikačio za mene, jer je znao da će se o tome pričati i pisati. On je tokom prošle noći ispričao istinu, da je to bilo oralno zadovoljstvo, a ne seks, za seks biram momka svog kalibra.

foto: Printscreen Youtube

3.Svesna si da većina takmičara ima taktiku kako bi došli do pobede. Ko je po tvom mišljenju dobar rijaliti igrač, a kome nije mesto u vili?

- Žao mi je što se taktikom osvajaju simpatije gledalaca. Vređanje, psovanje, uvrede i fizički kontakt nisu karakteristike pravih rijaliti igrača i zbog toga ne smatram ni Ivana, ni Milija za rijaliti igrače.

foto: Printscreen HappyTv.rs

Kurir.rs/ HappyTv.rs/ Foto: Printscreen HappyTv

Kurir

Autor: Kurir