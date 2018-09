VLADIMIR I LAZAR JE KORISTE SAMO DA BI OSTALI U RIJALITIJU: Stanijina najbolja drugarica progovorila o LJUBAVNIM ZAVRZLAMAMA U Zadruzi 2!

Veliku pažnju privukao je ulazak Stanije Dobrojević u "Zadrugu 2". Ona je pre odluke o učešću u ovom šou programu bila u nekoj vrsti medijske ilegale, te su je se njeni fanovi veoma uželeli, a i ona sama je istakla da nije mogla da odbije ovakav projekat.

Njena najbolja drugarica i PR-om, Tamara, prokomentarisala je kako se Stanija snašla u Zadruzi, ali i još mnogo toga.

"Baš sam pričala sa njenom porodicom o tome, konstatovali smo da se super snašla i da super izgleda, baš smo zadovoljni svime što je uradila i pokazala do sada", rekla je Tamara.

Stanijin odnos sa Vladimirom Tomovićem privukao je veliku pažnju, pa nas je zanimalo šta njena najbolja drugarica misli o svemu tome i da li se Dobrojevićevoj on dopada: "Stanija je rekla da ne planira ništa kada je ljubav u pitanju. E sad, dug je to period koji će oni biti unutra, svašta može da se desi. Ona je istakla da je njoj najbitnije kod muškarca da je pametan, da ima manire. Meni je Vladimir simpatičan, Crnogorac, zanimljiv, ali i sama Stanija je rekla da su oni samo drugovi. Dopada mi se zadatak koji su dobili, da se upoznaju bolje i zbliže. Ne znam da li će se njihov odnos razviti, ali ja mislim da će oni ostati samo prijatelji, kaže Tamara.

S obzirom na to da su i Vladimir i Lazar Jeremić pokazali svoje simpatije prema Staniji, Tamara nam je dala svoje mišljenje o tome da li je to taktika ovih momaka ili im se ona zaista sviđa:

"Ja ne mogu sad nekog da optužim za nešto, ali moguće je da su gledali prethodne rijalitije i shvatili da te ljubavne priče prolaze. S obzirom na to koliko je Stanija popularna, ne bi me iznenadilo da su se zbližili sa njom samo zbog ostanka u rijalitiju i da im je to taktika. Ali opet, ne mogu da optužim nekog, vreme će sve pokazati", iskrena je Tamara.

Na samom kraju ona nam je dala svoje prognoze dokle bi Stanija mogla da dogura.

"Ja mislim da će ona stići do samog kraja, ima tu svoju ekipu sa kojom se skontala i veoma je moguće da dođe do finala, mi smo i rekli da idemo na duplu krunu. Ne mislim da joj je potreban neko za to, neka ljubavna priča, ona je i na Farmi imala Kristijanovu prijateljsku podršku i došla do pobede, što ne bi i sad sa novim drugarima? Videćemo šta će biti", zaključila je Tamara.

