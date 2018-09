PONIŽAVALA SI KIJU, VALJALA SI SE PRED CELOM SRBIJOM PO SLOBINOM KREVETU: Dorotea BRUTALNO sve Luni sasula u lice, Đoganijeva besnela i tresla se od muke (VIDEO)

Luna Đogani i Dorotea Jovanović žestoko su se posvađale zbog Luninog brata Adama Đoganija. Naime, između Dorotee i Adama su se pojavile simpatije, ali već kod prve svađe između njih dvoje, uplela se blogerka, što se nije dopalo dizajnerki i brutalno je Đogaijevu isprozivala zbog veze sa oženjenim pevačem Slobom Radanovićem i branila Kiju Kockar.

"Nisam ja nikome ovde ukrala muža, Luna. Ti si ponižavala ženu koju nisi imala pravo. Nikada nisam gledala Kiju kroz njih troje. Fascinirala me njena ženska snaga, njena snaga. Neka druga bi mu iskopala oči, tom Slobi. On je nju povredio pred njenom majkom, pred celom Srbijom. Mene je fasciniralo kako je neko mogao da zadrži dostojanstvo da ne bude besan i isfrustriran i da bude tu dok se neka druga žena valja po krevetu. Luna nije uradila pravu stvar, ali ja nisam njen sudija... Volim drčne žene. Sloba je izmanipulisao i jednu i drugu. Nije zaslužio ni tebe ni Kiju. Luna, zanela si se malo, povređuješ druge ljude", odbrusila joj je Dorotea.

"Htela sam da kažem nešto lepo, ali me ova barbika, ovaj krcko oraščić na navijanje iznervirala, moram da budem malo grublje. Adam Đogani je moj brat i ja nikome ovde ne bih dozvolila da ga ponižava i da ćutim. On je moja krv i ja ću da ga branim. On je dečko koji ne ume da se svađa, da ulazi u konflikte, jer je tako vaspitan. On ne ume da odgovori devojkama koje ga ponižavaju. Ona je prva ta koja je istakla da joj prija njegova pažnja, ja sam bila za to. Svi znaju koliko su mi bili slatki. I rekla sam mu ako mu prija, neka bude sa njom. Ja sam se Adamu obratila pred njom i rekla da ne dozvoli da ga neko ponižava i da on ćuti za to. On sedne i ćuti, to tako ne može. Devojka se umešala i rekla kako se ja sladim tuđoj nesreći", rekla je Luna.

Očigledno je Luna trebalo da ide na pravni fakultet, jer joj mnogo dobro leži da bude advokat, pošto svog brata mora da zastupa. Ja mnogo poštujem Adama kao čoveka, on je pristojan i kulturan dečko. Ni na jedan način ga nisam uvredila, ali imam pravo da kažem šta mi smeta. On je prepun pitanja meša se u moje stvari i momente i on sebi daje za pravo da kaže da sam ja igračka", odgovorila je Dorotea, koja nije mogla da prećuti i ne spomene ljubavni trougao u kome se Luna našla sa Kijom i Slobom.

