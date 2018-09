IVAN MARINKOVIĆ RAZOTKRIO OŽENJENOG DENSERA: Izabela u Baki B3 su u LJUBAVNOJ VEZI! (FOTO)

Ivan Marinković, koji je sa Miljanom Kulić dobio sina dva meseca, a u novoj sezoni Parova otkrio je tajne taknučara i razotrkio Bakija da je zaljubljen u Izabelu i da je ubeđen da će njih dvoje biti zajedno.

Izabela Alijoski i Baki B3 se dosta puta posvađaju, ali su simpatije između njih očigledne, kao njihov prijatelj, možeš li da naslutiš da li će njihov odnos prerasti u ljubavnu vezu, iako je Baki oženjen?

- Postoji nešto između njih, to je i više nego očigledno, ali Baki pokušava svoje simpatije da krije, mada on je muškarac i od nas iskusnih to ne može da sakrije. Siguran sam da će Baki i Izabela biti zajedno.

Bilo je očekivano da Nikola Lakić i ti imate prijateljski odnos, međutim to nije slučaj i u sedmoj sezoni. Reklo bi se da je vaš odnos prestao da bude drugarski od momenta kada je Izabela Alijoski ušla, a ti stao na njenu stranu, da li je to razlog vaše svađe ili nešto drugo?

- Nikola je dobra osoba, jer potiče iz takve porodice, međutim on je sazreo kao rijaliti igrač, pa je samim tim počeo da to koristi kao jako lošu prezentaciju sebe, to je jedini razlog našeg sukoba.

Gledaoci komentarišu kako si dobar rijaliti igrač, te da sve radiš taktički jer imaš "kliker". U tom slučaju, da li su tvoje emocije prema Dini bile prave, i ako jesu, kako je moguće da su tako brzo nestale?

- Ove sezone sam shvatio da sam ja doktor za rijaliti, i da mi je gledajući ove druge učesnike, dosadno. Ja sam već drugog dana rekao nešto, što niko nije ozbiljno shvatio. Jelena mi se svidela tada i još uvek mi se sviđa, postoji samo ona i ni jedna više.

