LUNA JE SLOBU VOLELA VIŠE NEGO SEBE: Đoganijeva sad otkrila šta stvarno misli o bivšem ljubavniku! SROZALA GA NA DNO!

Luna Đogani neprestano priča o Slobi Radanoviću, a sada je Staniji Dobrojević prvi put rekla da smatra da njen bivši dečko nije normalan i da je bolestan jer je u isto vreme voleo i nju i suprugu Kiju Kristinu.

Naime, Luna je pričala sa Stanijom Dobrojević koju je zanimalo sve o emocijama i najgorim trenucima sa Slobom.

"Kad sam ga udarila bilo mi je najgore. Kad sam videla šta sve radi. Kad je hteo da sedi na dve stolicije. Dođe meni i priča mi da me voli, pa ode kod nje, priča to isto. Kako da da ga ne prebijem. To je bolesno", prisetila se Luna.

"Odu zajedno u Amidži, on joj kaže da je voli. Dođe meni i u kamere viče kako mene voli najviše. Ova ujutro to vidi, dobije nervni slom. Posle ja dobijem nervni slom. To ne radi normalan čovek", ispričala je Luna.



"Najgore sam se osećala kad je otišao na godišnju s njom. Posle pišanja po meni, nama, kome je to normalno. Gušila sam se", prisetila se Luna svojih empcija, dok je Stanija prokomentarisala da je on voleo obe.

