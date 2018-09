VOLJENKINA KUMA OSULA PO MILIJU: Ona se druži sa uticajnim ljudima, poznavala je i ARKANA! Ne znam zašto sada priča o KLOŠARIMA!

U večerašnjoj emisiji gost je Voljenkina kuma Ivana koja je došla nakon sinoćnje situacije koja se desila u vili "Parova" sa Milutinom Radosavljevićem Milijem kako bi je podržala.

Kako je rekla, Voljenku poznaje jako dobro i iznenađena je da je uopšte dozvolila sebi da bude sa Milijem u bilo kakvoj priči. Mili se pravio da ne poznaje Ivanu.

"Ona je moja kuma i ne podržavam to što on priča za nju i to što Mili iznosi da njena porodica sluša to je dno dna. Ona nije sinoć upala u vatru i bila je sa takvom gospodom i uopšte ne znam šta će joj Mili. Ja njega vrlo dobro poznajem i njegovog oca, koji nije stao u njegovu odbranu. On se folira čak možete da ga stavite na "Poligraf" da li me poznaje ili ne, a Voljenka bi mogla malo da priča o uticajnim ljudima a ne o klošarima. Ona je dobijala pažnju i dobijala je poklone, korpe cveća, poznavala je čak i ljude koji su sada pokojni kao što je Arkan. Ona se nikada nije razmetala time, ona je jako skromna. Majka te pozdravlja uz tebe je i problem je jedini to što si bila sa Milijem to ne podržava. Ja prvi put čujem da su oni bili zajedno", rekla je Ivana Voljenkina kuma.

"Ivana je devojka koja je visoko obrazovana i obišla je svet, hvala ti puno što si došla da mi pružiš podršku", rekla je Voljenka Ilić.

