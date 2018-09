HAOS U ŽIVOM PROGRAMU, ČOLAKOVA MAJKA OPLELA PO SINU: Nisi u staračkom domu! Probudi se, ona tebe ne voli! (FOTO)

Bane Čolak najviše je vezan za svoju majku, pa ga je Rajsko drvo pozvalo na razgovor ne bi li mu saopštilo da je će mu ispuniti želju i omogućiti mu poziv sa ženom koju najviše voli, posle Zerine naravno.

Bane je otišao odmah do govornice, pozvao svoju majku, a onda je usledio šok!

"Odakle se javljaš? Ja mislila iz Staračkog doma! Da li si ušao u "48 sati svadba" ili u rijaliti?", krenula je žustro Jamina Banetova majka, pa nastavila: "Slušaj Bane šokirana sam, šokirani su svi ljudi koji gledaju i koji te obožavaju, ovo sto radiš veze nema sa životom, nisi ti ušao kao Zerinin potrčko!"

foto: Printscreen Pink

"Od sutra ujutru da se resetuješ. Tresemo se 10 dana, gledamo tebe kao nekog autsajsdera. Ušao si za honorar koji znas za šta je, ovo što radiš nista ne valja", govorila je Banetova majka.

"Ni ti ni niko na ovom svetu ne može da mi govori kako da se ponašam. Ona se trenutno teško psihički oseća jer joj nedostaje njeno dete. Mi ili ćemo biti ovde zajedno do kraja, ako nas ljudi ovakve vole, ali da mi na silu komentarišemo ljude koji me ne zanimaju, neću. Trenutno nemam ni jednu zanimljivu temu, od kada sam oštećen za budžet, nemam zanimljivih tema" - odgovorio joj je Bane.

foto: Printscreen Pink

"Kada se meni Zerina nasmeje, i uhvati me za ruku, meni je ovde lepo sve. Ja znam koliko me ona voli, meni su bitna osećanja, ja znam šta ja osećam, meni nije bitno šta ljudi misle napolju", pravdao se Bane.

"Već 3 dana ti priča da se skloniš od nje, svi vidimo iz aviona da te Zerina ne voli. Ona ima jezik kao "čarapin početak", izboriće se ona sama za sebe.Ti si zaljubljen i ti nju voliš, ali ona tebe ne voli.", bila je ljuta Jasmina i nije štedela sina.

foto: Printscreen Pink

"E moj Branislave, ne vredi do tebe dopreti, ovo što ja gledam. Videće ona tebi leđa, budalo. Čak i oni u Užicu koji me ne znaju, zaustave me na ulici i pitaju me šta nam je sa Banetom", rekla je mama Jasmina.

Zerina je želela da izađe i ne sluša razgovor, jer joj je bilo neprijatno, ali je Bane zaustavio.

"Ti pričaš šuplju priču, kažem ti aktiviraj se dete i učestvuj u rijalitiju. Ovo je bio moj pokušaj iz petnih žila, ja sam u čudu, ti si u rijalitiju i plaćen si za to da govoriš i komentarišeš, ali ako ti kažeš da si ti srećan i da to tako treba, smatram da to nije pravi put i ta vaša taktika, evo sine sad ja tebi kažem da tebe Zerina ne voli, a ti živi u toj iluziji ako je tako tebi lakše. Ja znam dobro sve o tebi, Znam da sa mnom nisi imao 2 dana da budeš, zbog ljubavi prema Zerini.", završila je majka.

Kurir.rs / Foto: Printscreen Pink

Kurir

Autor: Kurir