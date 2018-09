SVE JE SPREMNO ZA NOVI BRAK IVANA MARINKOVIĆA: Čak ni Kristinina majka nema ništa protiv! Zet RASTE KAO KVASAC!

Tokom novog "Roditeljskog sastanka", Anđela je želela da zna mišljenje Kristinine majke o Ivanu Marinkoviću, obzirom da su njih dvoje danima prisni.

"Ja nisam podložna tuđim mišljenjima, nije me birga šta je on radio drugima, zanima me samo kako se ponaša prema mojoj ćerki", priča gospođa Delčev i dodaje.

"Koliko sam primetila njihov odnos je simpatičan i lepo se slažu, ne bi mi smetalo da on bude moj budući zet", iskrena je bila Kristinina mama.

Stanari su se nasmejali na ove konstatacije, ali bi se reklo da je Ivanu itekako laskalo.

foto: Printscreeen Happy

"Konačno neko sa isprivanim stavovima, bravo gospođo, svaka majka treba da bude kao što ste i vi ", izričit je bio Ivan.

Anđela je želela da zna, da li je moguće nešto više od ljubavne veze, aludirajući na brak.

Na iznenađenje mnogih, i Ivan i Kristina su potvrdili, da do svadbe može ubrzo doći.

foto: Printscreen Happy

Kurir.rs, Happy / Foto: Printscreen Happy tv

Kurir

Autor: Kurir