SVI OPASNI MOMCI SU SE OTIMALI ZA NJU: Voljenka Ilić otvorila dušu o životu, ljubomornim devojkama i budućnosti sa Miloradom!

Počela je nova sezona "Parova 7", a u vilu je ušla i jedna od moćnijih žena devedesetih godina Voljenka Ilić, koja je sada otkrila detalje o svom životu i ulasku u rijaliti.

Svi opasni momci su se otimalu za nju, a ona je bila denserka i pevačica, koja je žarila i palila javnim nebom.

Voljenka, van vile važiš za moćnu ženu svog vremena, za zvezdu devedesetih. Za šta te smatraju ostali takmičari u vili?

- S obzirom da sam u proseku 22 godine starija od većine ukućana, nisam očekivala da ću zavredeti njihovo poštovanje, ali posle moje ispovest o žestokim momcima devedesetih, sve se promenilo. Sad se jasno zna i oseća ko kosi, a ko vodu noci. Primetila sam da su mi naklonjeni momci poput Benije, Bože i Đoleta, jer su iz sličnog miljea, dok mi devojke prosto zavide na životu na viskoj nozi, koji sam proživela, ali ipak ostala skromna.

U poslednje vreme diže se prašina zbog odnosa tebe i Milija, da li je istina da te Mili "kupio" kako on priča, a ne osvojio?

- Milija poznajem oko 15 godina preko njegovog oca Rakca kog veoma volim i poštujem, a posle ove afere ne znam kako ću ga pogledati u oči, pošto mi je on neposredno pred ulazak dao savete, a ja sam postupala kao neka šiparica i sama sebi pljunula u lice zbog čega sada mnogo ispaštam. Mili mi je oduvek bio interesantan i simpatičan, ali me nikada nije privlačio kao muškarac, i sada ne mogu da razumem kako sam sebi dopustila da srozam svoje visoke kriterijume. Te kobne večeri Mili me je po izlasku iz "Parova" pozvao na večeru i rekao mi da me je preporučio produkciji. Na toj večeri se svašta desilo, ja sam prvi put probala žestoko piće, od kog mi nije bilo dobro, pa smo otišli u hotel i ne znam kako se desilo i zbog čega. Opet napominjem se mnogo kajem.

U kakvim si odnosima sa Miloradom sada, budući da znamo da su između vas planule strasti već na samom početku?

- Milorad je najbolji i najiskreniji čovek kog sam ikada upoznala i iskreno sam počela da razmišljam da je možda dobro za mene i moje narušeno zdravlje posle moždanog udara da se sa njim smirim u prirodi u Bajinoj Bašti, ali on je odlučio da se posle rijalitija zamonaši tako da meni ostaje da čekam Zorana iz zatvora.

Za koga nemaš reči hvale od takmičara i zbog čega?

- Za Nikolu Lakića, jer je njegovo ponašanje odvratno - pravi je ljigav tip.

