KNELETOVA MEZIMICA DANAS UČESNICA PAROVA! I Arkan je voleo, druži se sa Cecom: Opasni momci Voljenku obasipali zlatom i dijamantima!

Voljenka Ilić bila je mezimica Željka Ražnatovića Arkana i Aleksandra Kneževića Kneleta, koji su je obasipali skupocenim poklonima - dijamantima, haljinama i zlatnim nakitom.

foto: Printscreen/Happy, EPA, Stefan Jokić

Devedesetih je ova bivša pevačica i sadašnja učesnica "Parova" bila fatalna za mnoge muškarce, a posebno za one iz kriminalnog miljea. Njena kuma Ivana otkrila je detalje njenog druženja sa Arkanom i Kneletom, tvrdeći da sa njima nikada nije imala ništa više od prijateljstva.

foto: Youtube

"Voljenka je poznavala mnoge opasne momke, ne smem baš sva imena da navodim. Ipak, poznato je da su je mnogo voleli upravo Knele i Arkan i da su uvek bili tu za nju. Često su joj kupovali poklone jer su je obožavali, ona je bila žena džek. Voljenka sa njih dvojicom nikada nije imala ništa više od prijateljstva", kaže Ivana.

foto: Privatna arhiva

"Mnogi jaki momci su joj, kada je bila u bolnici zbog moždanog udara, slali poklone, korpe sa cvećem i voćem, zvali je da provere kako je", priča Voljenkina kuma.

foto: Printscreen

Ivana otkriva da je Voljenka bila veoma dobra i sa Cecom Ražnatović i drugim estradnim ličnostima.

foto: Dragana Udovičić

"Ona se nije družila samo sa Arkanom već i sa Cecom. Njih dve su i dalje u kontaktu. Voljenka je čak bila na Cecinoj i Arkanovoj svadbi veka, a dolazila je, a i dalje ide, na njihovu krsnu slavu. I dalje se čuje i viđa sa Cecom, koja je i sama brinula o Voljenki dok je bila u bolnici i slala joj kozmetiku, cveće i poklone. Voljenka je dobra i sa Cecom Kitić, viđaju se i čuju se često. Ona je omiljena među estradnim ličnostima", kaže Ivana.

foto: Zorana Jevtić

Njena kuma dodaje i da je razočarana ponašanjem Milija Radosavljevića, koji je ispričao da su Voljenka i on pred ulazak u "Parove" imali seks u džakuziju.

foto: Printskrin Youtube

"On je stvarno bezobrazan što priča takve stvari. To sluša i njena porodica, sramotno je što izmišlja gluposti. Znam njegovog oca Rakca, koji je divan čovek. On više ne dolazi u 'Parove' upravo zbog Milija, ljut je na njega", završava Ivana.

foto: Printscreen/Happy

