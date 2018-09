STANIJA SE OPASNO LOŽI NA VLADIMIRA! Već je ljubomorna na DVE ZADRUGARKE, smeta joj Luna, a Mina joj bode oči! (VIDEO)

U Zadruzi se odvija velika drama, gde se Vladimir pravda Staniji za svoju prisnost sa Minom Vrbaški, dok je starleta spavala, a sve je začinila Luna Đogani koja je cinkarila Vladu kod Stanije.

Vladimir i Stanija su sve bliži, pa joj je zasmetalo što je Vlada grlio Minu. Potom se najpoznatija starleta izdvojila od svih i sa blogerkom imala razgovor pored bazena:

"Došla sam u kuhinju, uzela da jedem, Adam je bio pored mene. Ja sam samo rekla Vladi i Mini, da li mogu da kažem jednu rečenicu, a da se niko ne uvredi. Ovde je*e lud zbunjenog", krenula je Anabelina ćerka priču.

"Ja sam videla njega i Minu kako se grle, non stop.Bukvalno ovako, ovde mu je ležala. Rekla sam mu, devojka, Stanija, ti leži u krevetu a ti se ovde grliš sa Minom. Meni nije jasno", kazala je Luna šta je rekla Vladimiru u kuhinji, koji joj je odgovorio da mu je Mina samo prijateljica.

Vladimir je, ne znajući šta pričaju, došao i pohvalio se kako su on i Mina završili sa čišćenjem i objasnio šta se zaista desilo:

"Ovi su se svađali, Mina je fino sedela, plakala i zagrlila me. I to je to.

Mene ne može da zagrli ni jedna devojka ovde, osim Mine kad plače".

foto: Prinscreen Pink

Crnogorac je otkrio da Minu zna od ranije i da ju je spojio sa Jovicom.

"Znamo se od karantina, pre nego da smo ušli ovde, zbližili smo se tamo, ali ništa, pa i prve noći smo spavali zajedno tu u krevetu, i onda kad sam ja video da se Joca sviđa njoj, ja sam njoj rekao da ide kod Joce".

foto: Printscreen Pink

Ovde već Stanija kreće da sumnja, a šta će se dešavati dalje ostaje da vidimo.

Kurir.rs / Foto: Printscreen You Tube

Kurir

Autor: Kurir