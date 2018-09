IZABELA I MAJKA SE SVAĐALE OKO ISTOG MOMKA, A SADA SE SLOŽILE U JEDNOM: Tajna poruka će ih zbližiti ZAUVEK! (VIDEO)

Izabela Alijoski nakon ulaska majke Slađe napravila je opšti haos, jer je s početka imala dobru komunikaciju sa ćerkinim bivšim dečkom Nikolom Lakić.

Kako su dani prolazili majka i ćerka nisu prestajale sa sukobima, ali u jednom su se složile, u osudi Lakića.

Tokom ručka njih dve su prepričavale događaje iz vile, te su se uhvatile baš za goreću temu.

"Lakić ovde ne radi ništa, to svi vide", započela je Slađa, te je dalje dodala da je on neko ko će izneti sve zarad dobrog plasmana u rijalitiju, te da će gaziti preko mrtvih do svog cilja.

Ono što je bio glavni problem jeste što je nađena cedulja na kojoj je pisala tajna poruka, koju su takmičari prokomentarisali kao opomena od strane Lakića upućena Bels.

foto: Printscreen

Sadržaj te poruke glasio je:

"Nemoj da talasaš, ako ja otvorim usta i progovorim neće biti dobro. Pusti da se slegne prašina, od ove ne mogu da mrdnem, a ovi gore vidiš šta rade. Drži jezik za zubima i neće biti problema".

Još uvek nije otkriveno da li je to zaista Lakić napisao, ali se sumnja zbog toga što se zna da je on levoruk, a način pisanja odgovara baš tome.

Kurir.rs, Happy / Foto: Printscreen Happy

Kurir

Autor: Kurir