SMUVALA SE S LAKIĆEM ČIM JE UŠLA U RIJALITI, A SADA SE BORI SAMA PROTIV SVIH! Veliki Intervju sa Cokom Tasić: Porodica mi je zatvorila vrata!

Čim je ušla u "Parove 7", Aleksandra Coka Tasić pala je na šarm Nikole Lakića, te je par odmah ušao u vezu. S druge strane i zbog čestih sukoba s njegovom bivšom devojkom Izabelom Alijoski, Aleksandra privlači ogromnu pažnju, iako je pred rijaliti izjavila da kao vaspitačica planira da se pokaže u najboljem mogućem svetlu i da neće imati nikakve skandale.

Od početka rijalitija skrenula si veliku pažnju na sebe, jer si već prvo veče stupila u vezu sa Nikolom Lakićem koji je pred ulazak imao devojku, kako je dao izjavu za intervju, ali si i ti imala dečka. Kako to komentarišeš, da li si znala za tu devojku?

"Naravno da sam znala za tu devojku, smatram da to što smo on i ja uradili našim partnerima spolja nije ljudski, ali isto tako smatram da su naše emocije ovde mnogo jače od onoga što smo imali napolju sa bivšima".

U žiži javnosti je svakako i tvoj odnos sa Izabelom Alijoski, koji po onome što gledaoci mogu da vide, nije baš najbolji. Šta Bels ima protiv tebe? Da li je to vrsta ljubomore?

"Iskreno, veoma me zamara odnos između Izabele i mene. Kada je ona ušla u vilu, ja sam se ponela prijateljski, ali ona ima osećanja prema svom bivšem dečku i u neku ruku i razumem to njeno ponašanje. Već sam rekla da mislim da je veoma ljubomorna, nesrećna i da leči svoje frustracije na drugim ljudima. U budućnosti ću se truditi da ne komentarišem dotičnu osobu. Posvećena sam Nikoli i našem odnosu i njihova bivša ljubav me ni malo ne zanima. Izabela može biti ljubomorna koliko hoće, ne može nam niko ništa".

foto: Happy screenshot

Kako komentarišeš odnos između majke i ćerke u rijalitiju i Izabelino ophođenje prema Slađi?

"Ne želim da komentarišem njih dve, niti njihov odnos. Sve što imaju neka rešavaju same. Meni je sve to jednom rečju odvratno i to će biti moj jedini komentar na sve to".

Tvoja porodica ti je zatvorila vrata zbog veze sa Nikolom, kako su rekli, zbog njegovih godina i zbog rijaliti reputacije koju ima. Tvoja mama je napomenula obećanje koje si dala ocu. O čemu se tu radi i zašto je rekla da si isto i pogazila?

"Tako je, porodica mi je zatvorila vrata i to je ono što me najviše boli. Mislim da bi njihovo mišljenje o ovoj situaciji bilo drugačije da smo napolju, ali zbog Nikoline reputacije u rijalitiju oni misle da ću ja biti povređena i ne žele da me gledaju kako patim. Kada izađemo odavde ubeđena sam u to da će sve biti drugačije. Što se tiče obećanja koje sam dala svom ocu, to će ostati između njega i mene i tek kada budem imala priliku da porazgovaram sama sa njim, mogu da prokomentarišem i iznesem pred drugima sve o tome".

Šta bi poručila roditeljima u ovom trenutku?

"Roditeljima bih poručila da ih volim najviše na svetu. Da mi je najveća želja da ih vidim, zagrlim i poljubim i da sam i dalje ona osoba koju oni poznaju i nadam se da će se sve srediti kada budem izašla odavde. Sve je okej".

Mnogi tvoji bliski cimeri su pričali po ćoškovima da ti je veza samo marketinški trik i da samo želiš uz Nikolu da doguraš što dalje. Koji je tvoj komentar na to?

"Svako ima pravo na svoje mišljenje, uvek će postojati osobe koje osporavaju našu vezu i naš odnos. To da je naša veza marketinški trik i da želim da doguram što dalje uz Nikolu je apsolutna neistina. Moje emocije ovde su prave, sve što sam prolazila ovde može samo da me ojača i presrećna sam što sam upoznala osobu kao što je Lakić. On mi je najveća podrška ovde".

foto: Happy screenshot

(Kurir.rs/Happytv.rs/Foto: Happy screenshot)

Kurir

Autor: Kurir