ADAM STRAHUJE ZA LUNINO ZDRAVLJE! GAVRIĆ UZ NJEGA: Nikako ne smemo da dozvolimo da FIZIČKI NASRNE NA NEKOGA! (VIDEO)

Adam Đogani se izuzetno brine za svoju sestru Lunu, a u tome mu je podršku pružio Mirko Gavrić, sa kojim se momak osamio i porazgovarao o blogerkinom ponašanju. Kako su istakli, ona se još uvek nije oporavila od šoka koji nosi od prve sezone "Zadruge" kada ju je po završetku "sve sačekalo na nož i kamenje".

"Trpela je to deset meseci i imala je dva meseca da se povrati i opet je došla ovde. Neka ona kaže svoje. Ona zna da sam ja tu za sve. Zagrliš je i ćutiš. Ako joj se plače, neka se isplače i sve će kasnije biti super. Najgore je kad se čovek oseti izdano, to je najgore. Mlada je, život je pred njom. Ja je inače savetujem da očisti se osećanja iz prošlosti, to je ubija. Ali mora da prođe i faza, a i treba vremena. Hrabra je i jaka izguraće ona to, znam da hoće", rekao je Mirko.

On se dalje poverio Adamu čega se najviše plaši što se Lune tiče, ali i izneo informacije o njenom lečenju.

"Kod nje postoji taj psihološki momenat, ona je došla na isto to mesto, očekivala je iste ljude i želala je da se izleči, međutim, ovde je naišla na nešto totalno drugačije. Samo ne smemo da dozvolimo da ona fizički nasrne na nekoga, nikako! Moramo da pazimo na to, da budemo uz nju. Ti njeni lekovi što pije utiču na razne stvari. Vidiš joj lice, osula se, tu je došlo do hormonskog disbalansa. Pritom, ona je veštački podignuta. Njoj srce daje jednu emociju, a glava drugu i ona je u borbi sama sa sobom", kaže on.

Adam em što je je zabrinut za sestru, oseća se i krivim, jer misli da je Luna ušla u "Zadrugu 2" zbog njega.

"Nisi ti ništa kriv. Ona je sigurno osetila potrebu da bude tu uz tebe, ali ima i svoje razloge. Nju ni Gagi, ni Anabela, ni Andrej nisu podržavali", govorio mu je Mirko.

