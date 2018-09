LUKA VIŠE NE MOŽE DA TRPI SAŠKU? NOVI OKRŠAJ LJUBAVNIKA SLUTI NA RUŽAN KRAJ: Ovo ih može dokrajčiti!

Nekoliko dana unazad, Luka se poverio cimeru Igoru Davidoviću iz vile "Parova" da ga Saška guši, te da više nije mnogo zaljubljen u nju. Par od samog početka ima veoma turbulentan odnos, koji je sada došao do tačke kada sve sluti na veoma ružan kraj.

"Želim te, 'ajmo do tuš kabine", mamila je Saška Luku, ne mareći što je on apsolutno nezainteresovan.

Čak ni Davidovićevi saveti nisu urodili plodom.

"Ne želi to, moraš da razumeš, ne želi da vaši roditelji to gledaju, urazumi se", objašnjavao joj je on, ali Saška je nastavila da juri Luku po kući.

Po svemu sudeći, Saškina neobazrivost može im i te kako doći glave.

foto: Happy screenshot

(Kurir.rs/Happytv.rs/Foto: Happy screenshot)

Kurir

Autor: Kurir