LUKA HOĆE DA SE OTARASI SAŠKE, ALI JE U STRAHU DA JOJ KAŽE: Poludeću ovde, ali ako je ostavim biće još gore! Znam je, napraviće LOM! (FOTO)

Luka Budimir odlučio je da se distancira od Aleksandre Karailjaz, ali je u strahu da joj kaže.

Dok su ispijali prvu jutarnju kafu, Enisa Bajramović komentarisala je sa Lukom o odnosu između njega i Saške.

Poznato je da je atraktivna crnka tokom prošle noći napravili dramu, te da je zbog koje čašice više povredila sebe, što je iznerviralo Luku, a kasnije iste noći od njega tražila da imaju seksualan odnos.

Enisa ga je posavetovala:

"Ako si rešio da prekineš to, onda i prekini, nemoj sebe da maltretiraš. Vama definitivno ne ide, jer vi ne znate da se kontrolišete"

Luka nije znao šta da kaže, jer mu je više preko glave Saškinog pritiska i svih događaja koje radi:

"Ne znam više šta da uradim, poludeću ovde. Stalo mi je do nje, ali ne mogu više", započeo je Luka, pa dodao: "Sinoć, ja joj kažem da meni nije problem da joj ga sta*im, ali to gledaju njeni, čoveće, da bi ona meni rekla da to nju ne zanima, da će me silovati ako ne budem hteo da spavam sa njom".

Aleksandra je prošla pored njih dvoje, te su prokomentarisali da se sada ona pravi ljuta, bez razloga:

"Prebaci se, odvoji se od nje, nemoj više da sediš tu. Skloni se negde, ako priđe za tvoj sto, ti ustani i premesti se".

A zatim je Budimir objasnio da se plaši da raskine, jer je siguran da će biti još gore posle toga:

"Ne smem, biće još gore, ona je takva, ne znaš ti nju. Praviće ovde scene, neće mi biti dobro od toga".

Aleksandri neće biti prijatno kada bude čula detalje razgovora između cimera, kada se bude odljutila.

