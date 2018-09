ŠOKANTNO! PRE ULASKA U ZADRUGU PROŠLA KROZ PAKAO: Stanija imala pravu dramu, umalo da ne dođe u Srbiju! EVO šta je presudilo (FOTO)

Najpoznatija srpska starleta i pobednica “Farme 6”, Stanija Dobrojević, ostavila je ljubavnog partnera pred ulazak u drugu sezonu “Zadruge”, a za to je imala jak razlog.

Stanija se neko vreme dvoumila da li da prihvati ponudu da bude učesnica “Zadruge 2”, a onda je prelomila kada joj je ponuđen ogroman mesečni honorar od oko 10.000 evra. Dok su trajali pregovori sa produkcijom “Zadruge”, ona je na temu učešća u rijalitiju razgovarala i sa svojim verenikom, američkim biznismenom koga krije od javnosti, koji je bio protiv njenog ulaska u rijaliti šou. Međutim, kada je Stanija pristala da uđe u “Zadrugu”, on je smekšao i ispratio je rečima: “Idi u rijaliti, neka ti se desi još koja drama u životu, još koji put lupi glavom o zid, pa ćeš se onda smiriti”.



"Dobrojevićeva je sa osmehom prihvatila njegove reči, jer je na kraju ipak uradila po svom. Ona dobro zarađuje u Americi kao promotivno lice nekoliko američkih kompanija, čije proizvode koji su u vezi sa zdravom ishranom promoviše putem društvenih mreža, ali ona je želela njemu da pokaže da i u svojoj zemlji ona može da zaradi veliki novac, to je jedan od ciljeva njenog ulaska u rijaliti šou", otkriva anonimni izvor blizak Staniji Dobrojević.

Sagovornik je otkrio i to da je Stanija zbog novonastale situacije bila prinuđena da stavi tačku na tu ljubavnu priču.

"Budući da će čitavih deset meseci provesti u “Zadruzi”, Stanija nije imala kud nego da zbog ovog projekta ostavi verenika, i to nekoliko dana pred početak rijalitija. Nije mu bilo pravo, ali shvatio je zašto je to uradila. Prosto, deset meseci je dug period u toku kojeg će biti razdvojeni, a svi znamo da u rijalitiju svašta može da se desi, pa je Stanija rešila da privremeno raskine sa svojom jačom polovinom. Njihova ljubavna veza je trenutno na “stend baju”, a on je obećao Staniji da će je čekati kada izađe iz rijalitija", ispričao je izvor.

Stanija je zbog njegove podrške mirne duše ušla u rijaliti šou i nada se da će osvojiti “duplu krunu”. Svesna je da ima veliku podršku fanova, zato je uverena da je i ovog puta rijaliti trijumf njen.

