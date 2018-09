NJIMA NIJE MESTO U VILI, VOLEO BIH DA IM VIDIM LEĐA: Elvin Kadrović opleo po takmičarima! O njima samo NAJGORE! (FOTO)

U vilu sedme sezone rijalitija "Parovi" Elvin Kadrić je ušao kao takmičar jednog muzičkog programa, želeo je sebe da predstavi u najboljem svetlu. Po ulasku u rijaliti iza sebe je ostavio karijeru, ali kako kaže, zbog nje je I prihvatio novu avanturu.

Elvin Kadrić otkriva kakvo mišljenje ima o sukobu majke I ćerke sa Nikolom, ali I kome nije mesto u vili.

1. Elvine, ti si pre svega jedna multimedijalna licnost. Van vile si se, pored pevanja, bavioe I modelingom, ali si dosta ucestvovao u sportskim aktivnostima. Kakvu sliku mislis da saljes iz vile sada?

- Moj prirodni talenat je fudbal, a sve ostalo došlo je spontano. Tako sam nadogradio sebe da budem multimedijalna ličnosti. Prava slika u pravom smislu, sve što sam pokazao I što pokazujem to je zrelost, ozbiljnost, odgovornost, humanist prema svako biću u kući, komunikacija, inteligencija, što je najbitnije. Imam puno strpljenja u datom trenutku, sve ove osobine koje sam nabrojao govore o psihologiji čoveka.

2. Mnoge su pokusale da te osvoje, ali koja takmicarka je tebi zapala za oko?

- Trenutno u kući je jedna za mene, ali ću pričekati još malo.

3. Budući da si po ulasku u vilu rekao da si dosao u rijaliti da se odmoris, od cega se to ovde tacno odmaras I sta je zapravo tvoj cilj vili?

- Kada čovek prođe dosta stvarnikoje su bitne u životu za razvoj psihe I fizike, rast uz starije ljude, uz njihova iskušenja, ja sam učio da senim sve ono što mi se ponudi. Odmaram se od stvarnih situacija kao na primer računi, stanje u državi, tuge, jadi, šta se sve danas nudi. Mi u vili smo oslobođeni I tog života. Moj cilj da budem ono što jesam, originalan, da ljudi nauče da u životu nije sve onako kako je isplanirao, već da moraju uvek imati rezervni plan.

4. Da li postoji neko koga bi rado video sada, sta ti nedostaje u vili?

-Želeo bih videti svog dedu. U vili je kod mene sve okej.

5. Vazis za timskog igraca, uvek priskaces u pomoc kad treba, ali I ne drzis cesto jezik za zubima. Da li je to tvoja taktika, ili?

- Ja imam osećaj kada treba da ućutim, onda kada ja mislim da treba, kada osetim to. To mi nije taktika, već kao što sam već rekao, human sam I želim to da istaknem kao moju osobinu kroz takve radnje.

6. Od svih tvojih cimera u vili, kome nije mesto tu, ko se najmanje snašao?

- Po mom mišljenju, najmanje su se snašle vise njih, kao što su Milica, Natalija, Saška, ima ih još, ali one najmanje.

7. Koje je tvoje mišljenje o odnosu između Slađe I Izabele, ali I Lakića, na čijoj si strani?

- Ne verujem nikome od njih, spremni su na sve zvog novca. Ne bih dalje da komentarišem, time sam sve rekao.

8. Neki tvoji cimeri su rekli da si pravi folirant, čak I tebi bliski, po ćoškovima govore da si nadmen, kako komentarišeš to?

- To je istina za njih I niko je ne može promeniti. Možda zato što ni ne znaju priču, ne znaju osetiti šta osobi treba.

