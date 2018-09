DINA GALORINI OTKRILA ŠOKANTNE DETALJE IZ SVOJE PORODICE: Sve o mužu koji joj je uskratio da viđa dete! NEVIĐENA ŽIVOTNA PRIČA!

Dina Galorini, ćerka srpske heroine, izazvala je veliku pažnju medija, kako zbog života koji je vodila napolju, tako i zbog dosadašnjeg učešća u rijalitiju sedme sezone "Parova".

Ekskluzivno otkriva o svim pikantnim detaljima iz vile, ali imala je i što šta da poruči bivšem suprugu, oko koga je bila velika prašina, jer nije želeo da joj da da vidi dete.

Od ulaska u rijaliti, ali i pre, važiš za jednu hrabru devojku, kako komentarišeš svoje dosadašnje učešće u sedmoj sezoni rijalitija "Parovi" i šta bi promenila?

"Ovo mi je prvi put da učestvujem u rijalitiju, ista sam kao i u spoljnom svetu, glavno što ću se potruditi da promenim je to da ne pokazujem svoje emocije jer smatram da je to ovde velika greška iz razloga što ljudi to ovde koriste, pokušaću najpre sebe da promenim i da ojačam".

Tvoja životna priča bila je poznata i ranije, ali tvoj Parograf i iskreno iznošenje životne priče protresla je region. Postoji li još nešto što možeš reći, što nisi rekla?

"Na Parografu sam rekla dosta krupnih stvari koje su mi se desile, naravno da ima još dosta toga da se kaže, ali sam iznela ono po mom mišljenju najbitnije, biće prilike da pričam još, možda ću kroz neko vreme imati još jedan Parograf, pa ću izneti još nešto što nisam do sad, sve je dosta komplikovano pa ljudi ne mogu da povežu stvari, zato smatram da treba vremena da bi se sve iskristalisalo i izašlo na videlo, dosta krupnih stvari sam priznala pred nacijom svesna toga i zato ću sad ići do kraja, da ljudi ne bi bili u nedoumici, a i meni će biti lakše".

Situacija sa bivšim mužem i tvojim detetom bila je tema broj jedan u medijima, šta imaš da poručiš mužu za tako monstruozan korak? Kao majku, koliko te je povredilo?

"Moj bivši muž nije navikao da pružam otpor, verujem da je njemu sve ovo nestvarno. Mogu samo da mu poručim da ga se više ni najmanje ne plašim, da ću sve ispričati šta se dešavalo, ma kako posle bilo i da ću se boriti za našeg sina do kraja, da me više nikada neće sputavati ma šta da uradi. Povredio me je previše iz razloga što smo se neizmerno voleli i sam zna šta smo sve prošli da bi opstali zajedno, dobili smo dete iz prave ljubavi, koja je na veliku žalost bila zabranjena. Nije se dovoljno borio za nas, posle razvoda kada smo se tajno viđali, uvek sam se nadala potajno da ćemo se pomiriti, jer i on sam mi je davao tu lažnu nadu. Taj ožiljak ostaje na srcu, u dubini duše bol i nikad neću moći to da prebolim, što se na kraju sve ovako završilo, prosto za mene je to jedna velika praznina i rana na duši koja se neće izlečiti ma koliko godina da prođe. Mogu mu još poručiti da mu sve opraštam ali ne zaboravljam, a pošto znam da pomno prati rijaliti, neka oseti kako mi je bilo sve ove godine jer imaće priliku da čuje dok budem pričala o tome".

Odnos sa Ivanom Marinkovićem dočekan je oprečnim komentarima, što tvoje porodice, ali i gledalaca, da li je to bio marketinški trik da se zavrti priča oko tebe, s obzirom da je on stari rijaliti igrač?

"Ne bih puno komentarisala Ivana Marinkovića, kada sam ušla delovao mi je veoma pozitivno i duhovitno, zato sam više vremena provodila sa njim, jer smatram da nam ovde više treba smeha i pozitivnosti, ali sam pogrešila u proceni jer se za kratko vreme promenio u lošem svetlu, da li se on stvarno zaljubio u mene ili mu je to taktika, u to ne ulazim, ali je preterao i udaljila sam se od njega, ne volim ljude negativne oko sebe, jer to utiče na mene. Što se tiče moje porodice oni odlično znaju da neko poput Marinkovića nije moj tip muškarca ni najmanje. Moja sudbina, moja prošlost je jako specifična i nesvakidašnja, da bi mi trebao neki Marinković da se zavrti neka priča, pre mislim da je to njemu imponovalo da zloupotrebi naše prijateljstvo i počne da pravi neku priču jer su njegove priče ispričane još davnih dana".

Mnogi tvoji cimeri po ćoškovima govore da si folirant, čak i tebi bliski ljudi u vili, zašto imaju takav utisak?

"To što misle da sam folirant ne pogađa me jer znam ko sam i sigurna sam u sebe. Naučila sam sama kroz život da se borim, mnogima smeta kad im se istina kaže, umem brzo da se naljutim, ali isto tako brzo i da se oprostim. Možda im je to čudno, uvek se ponašam onako kako se osećam u tom trenutku, dovoljna je nekad sitnica da me povredi, isto tako dovoljna je i jedna lepa reč da me podigne, mislim da baš zato što sam svoja i što se baš ponašam kako se u tom trenutku osećam, da je to ključni razlog tog njihovog mišljenja. Vremenom će se sve videti, jer u laži su kratke noge, žao mi je samo ako isto to misle i ljudi bliski meni iz vile, to baš nisam očekivala, ali dobro, bitno je da oni ljudi koji treba da znaju, odlično znaju kakva sam osoba".

Prošlo je dosta vremena od početka rijalitija, mnogi su svoje taktike otkrili, čak su rekli i da ti imaš plan, da glumiš patetičnu devojku. Dakle, koja je tvoja taktika za pobedu?

"Nemam ni najmanje nikakvu taktiku da dođem do pobede, niti smatram da sam jedan od favorita za pobedu. Ne znam da li je za njih gluma i patetika, to što sam javno iznela deo moje prošlosti od detinjstva do danas. Sve što sam do sada rekla me je vratilo u prošlost i kao da ponovo sve proživljavam. To za mene nije patetika ili gluma, nego moja prošlost. Žao mi je što ne mogu da iskontrolišem svoje emocije, ali ću se potruditi da malo manje pokazujem, koliko me boli ta prošlost i takva sudbina. Svako ima pravo na svoje mišljenje, vreme će sve pokazati, ljudi su tu da prepoznaju, jer smo ovde 24/7, boli me kad čujem tako nešto, ali vremenom će se videti ko se folira, a ko ne. Moj sin je moj život, moja snaga, moje sve. Pored njega Alberto i tetka Ljilja, tako ću odavde izaći mnogo jača".

