SMETA IM ŠTO SAM PRELEPA! Dorotea provocirala takmičare, a onda joj je Adam odgovorio i ZAPUŠIO USTA! Ovo niko nije očekivao! (VIDEO)

Odnos između Dorotee Jovanović i Adama Đoganija i dalje intrigira javnost, iako se oni često ustručavaju da o svom žestokom konfliktu govore pred kamerama.

Međutim, novinari koji su bili gosti u studiju pripremili su posebna pitanja za njih.

foto: Printscreen

Dorotea, zašto si iritantna mnogim ukućanima?

"To pitanje je malo komplikovano. Možda ih iritira moj glas, možda moj atraktivni izgled, neki x faktor je u pitanju možda. Poseduje ga svako, samo je kod nekog izraženiji", rekla je Dorotea.

foto: Printscreen

Kako komentarišeš što si samo nekoliko dana otkad si stavila tačku na priču sa Adamom Đoganijem, odmah pao poljubac između njega i Marijane Zonjić?

"Ja sam njega konstantno gledala kao druga. Ja sam odmah rekla da imam nekog zbog koga ne želim nikog ovde. Ako on nije dovoljno svestan da shvati da ja ne želim ništa, onda nemam šta da objašnjavam. On se možda razočarao, pa je tražio utehu", rekla je Dorotea.

foto: Printscreen

Dorotea je rekla da si plašljiv, zao, ženstven, da nisi privlačan i da si poznat samo zato što si brat Lune Đogani. Kako to komentarišeš?

"Ništa od toga me ne pogađa. Nisam zaljubljen, niti sam tražio utehu. Pogrešno se protumačilo. Lepa je devojka i sve to stoji, ja sam nju uvek savetovao prijateljski. Želeo sam da joj pomognem u nekim stvarima. Sve to što je ona htela da me povredi, mene to ne dotiče. Ja znam ko sam i šta sam. Ona je time pokušala da nešto promeni u meni", branio se Adam.

"Te reči su nastale nakon što je on mene u štali izvređao. Rekao mi je nepovezane stvari. Ja sam samo htela da obrazložim zašto me ne privlači. Kod njega me privlačilo što može biti rijaliti prijatelj, drug, ortak i koji mi ne bi pravio smicalice. On je zaista bio super", dodala je Dorotea.

Kurir.rs/ Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir