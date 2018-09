ŠOK U ZADRUZI! ČEKALA SAM DA OSTANEM U DRUGOM STANJU, PA DA MU KAŽEM: Nadežda iznenadila sve takmičare! Ovo ni ON nije očekivao (VIDEO)

Tokom emisije Pitanja novinara, zadrugarima su predstavnici sedme sile postavljali pitanja, a ono na šta je jedan od njih posebno usmerio pažnju jeste odnos Nadežde Biljić i Mirka Gavrića:

foto: Printscreen Youtube

Kada ste ušli u Zadrugu, Nadežda je rekla da ste dobri prijatelji. Međutim, po tvojoj priči ne bih rekla da je to tako. Kako komentarišeš što se takva situacija desila sa njom i Slobom Radanovićem?

"Ja se ne mešam u njihov odnos, pa to neću ni da komentarišem. Nadežda i ja smo drugovi, to je preraslo u prijateljstvo. Kada je nastala pesma "Pale me budale" ona je mene komentarisala kada su je novinari pitali. Ja sam rekao mojoj ženi da je Nadežda spremna da napravi haos sa pesmom i da će zaraditi veliku lovu i da je moja žena poziva da nam bude kuma na venčanju. To je bilo to. Ja smatram da je Nadežda žena koja ima ogromnu dušu kao nebo, ali ona ima problem sa glavom. Ona je dva sata Nadežda Biljić, a dva sata Bilja Nadeždić", rekao je Mirko.

foto: Printscreen Youtube

Nadežda je imala potrebu da prokomentariše njegovu izjavu, pa je pred svima obrazložila zašto će ovom zadrugaru ostati dužnik do kraja života.

foto: Printscreen Youtube

"Ja mislim da se nikada neću udati, jer se takav nije rodio koji će mene da trpi. Ja bih zaista želela da mi bude kum i da mi krsti dete iz razloga što...ovaj čovek ovde je uradio za mene nešto što ni majka ni otac nisu. Bukvalno me je izvukao iz pakla i hvala mu na tome, doživotno sam mu zahvalna. On mene poznaje, zna kako dišem. Čekala sam da ostanem u drugom stanju i da mu to kažem i da ga pitam da mi bude kum", rekla je Nadežda.

Kurir.rs/ Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir