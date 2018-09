ZONJIĆEVA JE GAGIJEVA IGRAČICA, A SADA JE I ADAMOVA DEVOJKA: Denser otkrio šta zna o Marijani, ali i zašto ne može da smisli DOROTEU!

Brat Lune Đogani, Adam Đogani konačno se poljubio se Marijanom Zonjić. Njegov stric, denser Gagi Đogani oglasio se povodom ovoga i otkrio da mu se Adamov novi izbor dopada, s obzirom da nije bio oduševljen Doroteom Jovanović.

"Lepo, baš lepo, to me raduje. Naravno da bih između Marijane i Doretee izabrao Marijanu. Ona je fina i dobra devojka", rekao je Gagi.

On je otkrio da se sa Marijanom poznaje od ranije:

"Ja sam sa Marijanom i radio. Ona je jednom nastupala sa mnom. Dobro je poznajem. Ja sam rekao Adamu da je znam, nastupala je sa mnom u Makedoniji. Imam dve, tri devojke koje vrtim u krug kada ne može Anabela. Marijana je dobar drug i prijatelj". Pa je dodao:

"Dorotea mi se ne dopada. Previše se zaigrala, vidi se da je pre ulaska dobro prostudirala rijaliti i da želi da bude rijaliti igrač. Malo se unela u ulogu rijaliti igrača, ali joj to ne stoji. Ciljano je želela da bude sa Adamom. Sve što je rekla o Adamu bilo je neiskreno, to ne rade prijatelji. Ne možeš da pričaš dobro o Adamu, a da s druge strane ne gotiviš njegovu sestru Lunu. To mi nekako ne ide".

